El canal 33 estrena aquesta nit, a les 22.35 h, Ben Fogle. Retorn a la fi del món, una sèrie documental en què l’aventurer Ben Fogle torna a diversos indrets del món a visitar algunes de les persones que va conèixer en la sèrie Els habitants de la fi del món. Totes elles són persones que es van allunyar de la forma de vida tradicional i van triar viure en algunes de les àrees més remotes del món. En el primer episodi, l’aventurer i presentador viatja a Austràlia per retrobar-se amb en Dave Glasheen, un home de negocis que ho va abandonar tot per viure sol en una illa remota. Allà, Fogle aprendrà a collir ostres, a fer cervesa i a canviar-la per peix en una de les últimes zones verges del planeta.