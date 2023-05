L’espai 30 minuts (22.10 h, TV3) estrena la producció associada Europa a cop de tren?. El reportatge és el fruit del viatge que un equip del programa ha fet recorrent les principals ciutats europees en tren durant vuit dies per comprovar l’estat del servei, liberalitzat des de fa dos anys. El treball posa sobre la taula, segons indica la cadena pública en un comunicat, un interrogant: la xarxa de trens d’alta velocitat, que està creixent a tot Europa, pot arribar a desplaçar l’avió com a mitjà de transport habitual per als negocis i per al lleure i les famílies?

El reportatge comença amb la posada en marxa, el 25 de novembre passat, del tercer operador d’Alta Velocitat a Espanya, Iryo, que va fer aquell dia el trajecte inaugural entre Barcelona i Madrid. No en va, la liberalització del servei de passatgers a escala europea -posada en marxa el 2021- és un dels elements que explica la revolució que viu el transport ferroviari els darrers anys. L’altre element són les polítiques anticanvi climàtic, a les quals la Unió Europea està donant gran importància. S’estima que el trànsit aeri és avui el responsable del 6% de les emissions totals de gasos contaminants arreu del món. La UE pretén que el tren substitueixi l’avió en distàncies on es pugui arribar en sis hores, xifra encara més alta si parlem de trens nocturns.