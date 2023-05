L’actor Antonio Resines serà aquesta nit el convidat de Milá vs. Milá, el programa d’entrevistes de Movistar Plus + conduït per Mercedes Milá. La periodista i l’actor es retroben per parlar llargament sobre com li ha anat la vida els últims 30 anys. En la visita al programa, Resines recordarà els seus primers treballs, com ara Ópera prima, la comèdia dirigida pel seu amic Fernando Trueba i que va impulsar la seva carrera. També repassarà els seus papers més importants, parlarà de l’èxit de Los Serrano, de la seva experiència com a col·laborador de La Resistencia i també del difícil moment que va viure quan va haver de ser hospitalitzat per la Covid.