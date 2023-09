La sèrie australiana Black Snow arriba avui a Filmin. Escrita per Lucas Taylor, la ficció consta de sis episodis i està protagonitzada per Travis Fimmel, popular per la seva participació en sèries com Vikingos o Raised by Wolves. La sèrie s’ambienta en dues èpoques diferents. El 1994, Isabel Baker, una jove de 17 anys, és assassinada però la policia no aconsegueix trobar l’autor del crim. Una gran commoció afecta tota la seva comunitat d’illencs dels Mars del Sud, especialment la seva germana Hazel. 25 anys després surt a la llum una carta escrita per la mateixa Isabel que ofereix nous detalls per a la investigació, cosa que porta el detectiu James Cormack a reobrir el cas.