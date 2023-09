Els datings shows estan de moda, i no en va First dates, fa vuit temporades que està en antena a Cuatro sense signes de desgast. Aviat s’estrenarà Clímax, el primer programa d’aquest gènere del 3Cat, amb unes característiques molt particulars: s’emetrà exclusivament per a l’entorn digital de la plataforma i en català. Amb el que EVA, la nova marca de continguts juvenils de 3Cat, ha obert un càsting per trobar els seus protagonistes. Es busca joves de tot Catalunya d’entre 18 i 30 anys que vulguin trobar l’amor (o simplement vulguin conèixer gent nova). Les inscripcions al càsting es poden trobar al formulari que hi ha al web del 3Cat.

El projecte està desenvolupat per l’equip de La Bombilla Media, creadors de Tindercat, la comunitat nascuda a Twiter Spaces, que ha estat de gira per les festes majors de Catalunya amb el seu espectacle de cites a cegues. I, d’acord amb els temps en què estem vivint, el programa, que promet moltes emocions i xafarderia, es diferencia del reeixit format de Mediaset i d’altres espais mítics del passat com Amor a primera vista (TV3) o l’estrambòtic Casados a primera vista (Antena 3), ja que entén l’amor com una cosa diversa i no romantitzada. Les primeres cites es podran des del mes d’octubre en directe els diumenges a la nit a Twitch d’EVA -també al YouTube, TikTok i Instagram. El presentaran Gerry, Carla i Ramon, i cada setmana el programa comptarà amb influencers que faran de «cupids» convidats i agitaran la participació en directe de l’audiència. Cada diumenge a la nit, Clímax comptarà amb una persona protagonista a la qual se li presentaran tres perfils anònims per conservar l’esperit de les cites a cegues. Al principi no podrà ni parlar-ne. El o la protagonista s’haurà d’arriscar i escollir amb qui vol fer un face reveal per mantenir una cita presencial. I com sabrà qui triar si no pot ni parlar-li? Doncs perquè a la primera part del programa la persona protagonista podrà parlar amb diverses persones del seu entorn.