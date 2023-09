AmazonPrime Video ha anunciat la data d’estrena i les primeres imatges de la segona temporada de la sèrie Amazon Original argentina, Iosi, El Espía Arrepentido. L’elenc estel·lar inclou Natalia Oreiro (Casi Muerta), Gustavo Bassani (Argentina, Tierra de Amor y Venganza), Mercedes Morán (Maradona: Sueño Bendito), Alejandro Awada (Nueve Reinas) o Carla Quevedo (El Secreto de Sus Ojos). La segona temporada de la sèrie s’estrenarà el 27 d’octubre exclusivament a través de la plataforma del gegant del comerç electrònic a més de 240 països i territoris de tot el món.

Iosi, El Espía Arrepentido és una producció d’Oficina Burman (The Mediapro Studio), un guardonat equip liderat pel creador i showrunner de la sèrie, Daniel Burman, qui també comparteix crèdits com a director amb Sebastián Borensztein, guionista principal, i Martin Hodara (Nueve Reinas, Nieve Negra).

Aquesta temporada de la sèrie aborda l’atemptat a l’AMIA, l’atac terrorista més sanguinari en la història de l’Argentina, que va deixar centenars de persones mortes o ferides, mentre trobem al protagonista, Iosi, encara pròfug i decidit a parlar públicament amb l’ajuda d’una famosa periodista, quan els serveis d’intel·ligència israeliana li demanen investigar el secret militar argentí més gran: el míssil Condor.

Aquesta nova temporada s’unirà a milers de pel·lícules i programes de TV en el catàleg de Prime Video, incloent-hi les produccions Amazon Originals argentines com Barrabrava, Argentina, 1985, El Fin del Amor, LOL: Last One Laughing Argentina, Porno y Helado i Maradona: Sueño Bendito, així com també les guardonades sèries Amazon Originals aclamades per la crítica que inclouen Citadel, The Boys, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, Jack Ryan de Tom Clancy i The Marvelous Mrs. Maisel, totes a la plataforma, que està disponible sense cost addicional per a clients de Prime Video.