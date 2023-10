La docusèrie de Netflix sobre David Beckham ha revelat alguns detalls de la vida del futbolista, com la depressió per què va passar fa uns anys, però també ha deixat moments divertits. El que s’està fent més viral és el flasca que l’exmadridista li llança a la seva dona en el primer dels quatre episodis, quan l’«Spice pija» assegura que, com el seu marit, ella ve d’una família modesta. «Venim de famílies que han treballat molt. Som de classe treballadora», afirma amb rotunditat la cantant i empresària al primer dels quatre episodis que conformen la docusèrie.

Davant d’aquesta afirmació, el mateix Beckham treu el cap per la porta des d’una habitació contigua i no dubta a llançar a la seva dona una pregunta enverinada: «En quin cotxe et portava el teu pare a l’escola quan eres petita? Sigues sincera». Ella, conscient que la resposta no la deixarà en gaire bon lloc davant l’audiència, intenta justificar-se com pot. «El meu pare... No és una resposta fàcil... Depèn...», titubeja.

La parella entra llavors en bucle, entre la insistència del futbolista (a qui només se li veu el cap) i les marrades de la seva dona. Finalment, l’empresària claudica i confessa: «D’acord, als 80 el meu pare tenia un Rolls Royce». «Gràcies», tanca Beckham la conversa amb un somriure, deixant en evidència la seva dona.

No és l’únic moment divertit entre la parella. En el segon episodi, per exemple, Beckham fa broma sobre el poc que aprecien a la seva família la seva obsessió per l’ordre. I quan la seva dona s’afanya a sortir de casa ironitzant amb el «perfecte» que és el futbolista, ell li pregunta on va. «A treballar a la fàbrica de moda», li respon la cantant, davant l’estranyesa del seu marit, tot i que poc després confessant que va «a l’esteticista».

La que també intervé és la mare de Beckham, que explica que, després de l’assetjament que va patir el seu fill per part de la premsa britànica, van tenir la seva «petita venjança». Va ser quan li van carregar el compte d’un sopar familiar a un periodista de The Sun que s’allotjava al mateix hotel que ells.