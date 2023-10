La plataforma Filmin incorpora a partir de demà, en exclusiva a Espanya, Manual de la vida salvaje, una sèrie basada en la premiada novel·la de l’escriptor i cineasta quebequès Jean-Philippe Baril Guérard. Es tracta de la història de Kevin Bédard (Antoine Pilon), un brillant i ambiciós empresari que desenvolupa una aplicació que permet dialogar amb els difunts mitjançant les empremtes digitals.

Publicada originalment el 2018, Manual de vida salvaje és la tercera novel·la de Jean-Philippe Baril Guérard. L’autor, que també és actor, dramaturg i director, explora a la seva obra literària els entorns altament competitius –l’estrellat (Sports and Entertainment), el Dret (Royal), el món de l’humor (High Demolition) – a través de personatges obsessionats amb l’èxit costi el que costi, cosa que va en detriment de la seva salut i integritat moral.

Segons indica la plataforma en un comunicat de premsa, la idea de Manual de vida salvaje se li va acudir a Baril Guérard després de llegir un article a la revista Wired que explica la història d’un home que va experimentar amb la intel·ligència artificial per donar una segona vida al pare mort. També es va inspirar en un episodi de la sèrie britànica de culte Black Mirror, titulat Be Right Back, que aborda el transhumanisme.

A Manual de la vida salvaje, la ràpida expansió de l’empresa d’intel·ligència artificial tindrà unes conseqüències que obligaran el fundador a prendre decisions d’ètica qüestionable. De forma «sarcàstica i irònica», la sèrie debat al voltant de l’èxit i com aconseguir-ho amb tocs d’humor negre i ciència-ficció. L’actor Louis Morrissette, que alhora figura com a productor, comenta en una entrevista que l’ètica és clau en la sèrie: «És, al capdavall, l’ètica a la vida, a la feina, a l’èxit.» «Quan no hi ha un euro sobre la taula, tots tenen ètica! Però quan hi ha diners en joc, de vegades l’ètica desapareix».

La sèrie, dirigida per Christian Laurence i produïda pels responsables de Fragile, està formada per 6 episodis de 45 minuts.