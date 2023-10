L’artista i exconcursant de la segona edició d’Eufòria Sofia Coll presentarà el nou talent show de 3Cat Èpic nails. El programa, que s’estrenarà a la nova plataforma de continguts l’any que ve, buscarà el millor artista d’ungles de Catalunya. El concurs constarà d’un total de sis episodis de 25 minuts i comptarà amb la participació de 8 concursants –estilistes amateurs i semiprofessionals– que competiran per aconseguir un premi valorat en 15.000 euros per impulsar la seva carrera professional. El jurat estarà format per Debora Figueras, un referent en el món del Nail Art, i Joan Liaño, exconcursant de la primera edició d’Eufòria i manicurista.