El programa Joc de cartes de TV3 està en el punt de mira. El concurs de cuina va estrenar la nova temporada fa uns dies carregat de polèmica pel comportament d’una de les seves participants. Ara, la concursant afectada ha esclatat contra el programa i vol denunciar la cadena pública per considerar-lo una «estafa». Durant el llançament de la nova edició del reality, Marc Ribas intentava trobar el restaurant amb la millor mongeta del ganxet del Vallès i es va trobar amb faltes de respecte que van indignar l’audiència en les xarxes socials. En concret, l’actitud durant el programa d’una de les concursants, Pilar Salazar. Els seus comentaris fora de lloc van ser constants durant tota l’emissió, però la màxima tensió va arribar en el moment de posar les notes.

El copropietari i cap de sala de la Masia Can Palau, Jalil Akhezzan, va rebre per part de la Pilar un 2 pel menjar del seu restaurant i un 0 per la seva mongeta del ganxet per semblar-li «patètica». Després, la cap de cuina de La Granja de Vacarisses va servir-li al Jalil uns canelons de porc -carn que no pot menjar per la seva religió-, en lloc d’uns de bolets com havia demanat. A través de les xarxes socials, alguns usuaris van qualificar de «desagradable» a Pilar.

La concursant ha concedit ara una entrevista al Diari de Terrassa per explicar la seva versió dels fets i ha anunciat mesures legals contra el programa i TV3 després de patir «un atac d’ansietat» i considerar que ha quedat com «la dolenta de Catalunya». «M’han destrossat. Jo no soc com es va mostrar en el programa i el concurs no s’assembla en res al que s’ha retransmès», ha esclatat la cuinera. Pilar ha assegurat que ella no era la cap de cuina de La Granja de Vacarisses, sinó que treballava fregant plats al restaurant i va fingir ser la responsable del local per fer-li un favor al propietari.

El xef Marc Ribas, presentador de Joc de cartes, ha respost a les declaracions de la Pilar en una entrevista a RAC1. «S’ha vist en un mirall i li ha sorprès una mica», ha comentat el cuiner, afegint que «no és una mala persona», sinó que «té una mala gestió dels nervis».