'El Mal': Una història real d'un assassí en pandèmia a TV3

El març del 2020, el primer mes en què la pandèmia de coronavirus va obligar milions de ciutadans a confinar-se a casa, un assassí en sèrie va començar a matar a Barcelona. Les seves víctimes eren precisament les úniques persones que no tenien una llar on poder-se refugiar: els sense sostre. Aquesta història real inspira la nova sèrie que està preparant TV3, un thriller, protagonitzat per David Verdaguer i Ángela Cervantes, que ahir va finalitzar el rodatge després de dos mesos de gravacions.

El títol, provisional encara, dona una mostra del que veurà l’audiència: El mal, ja que ens transportarà a una capital catalana buida on amenaça un monstre de carn i ossos (i no només un enemic invisible com la covid).

La trama pivota al voltant de la investigació del cas per part dels Mossos d’Esquadra, representats per una parella d’agents que lidien amb els seus propis problemes. D’una banda, hi ha Marga Muñoz (Cervantes), «una tia ambiciosa bolcada en la feina d’una manera no gaire sana», diu l’actriu. Al seu costat hi ha el sergent Quique Molina (Verdaguer), «un bon policia però molt més directe, tossut, de vegades prepotent, molt més irascible...».

Cap dels dos coneixien el cas que inspira aquesta sèrie plena d’escenes nocturnes (un 75% metratge), que mostra «un món que poques vegades surt en la ficció com el de les persones sensesostre», diu Lluís Arcarazo, creador i coguionista junt amb María Jaén i Guillermo Cisneros. Per fer-ho, van rebre assessorament de la Fundació Arrels i d’algunes persones sense llar.

El repartiment de la sèrie es completa amb noms com ara Àlex Brendemühl, Melina Matthews, David Bagés i els joves Roger Guitart i Victoria Kantch.

«Ara que estem en un moment en què el true crime està vivint un moment tan dolç, la nostra sèrie és un true crime en tota regla, encara que també tingui trames ficcionades», destaca Marta Pahissa, que és la directora dels vuit episodis de prop de 50 minuts que componen aquesta producció d’allò més «fosca» de The Mediapro Studio en col·laboració amb 3Cat.

Veure de nou la Barcelona buida, silenciosa i sense turistes de la pandèmia serveix per introduir un dels temes essencials de la sèrie:«¿La maldat també es pot contagiar com si fos una malaltia o un virus?».