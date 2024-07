Beatriz Pérez-Aranda es fa viral a l'inici dels Sanfermines amb un altre lapsus: "El chuminazo"

Beatriz Pérez-Aranda ha tornat a protagonitzar un moment que ha revolucionat les xarxes socials. La presentadora del Canal 24 hores va patir ahir, dissabte, un sonat lapsus quan informava del 'Chupinazo', l'acte que dona el tret de sortida a les festes de Sant Fermí a Pamplona.

"Queda molt poquet per aquesta 'chuminazo'", va dir la periodista del canal informatiu de RTVE, tot corregint immediatament després l'error que acabava de protagonitzar en ple directe: "Aquest xupinazo, que veuran".

El lapsus no va passar desapercebut per l'audiència de la cadena pública i s'ha fet viral en les últimes hores a través de les xarxes socials, especialment a Twitter (ara coneguda com a X).

"Des d'avui el Chupinazo té nom: nou el chuminazo. Beatriz Pérez-Aranda mai falla", ha escrit el periodista especialitzat en televisió Borja Terán en el seu perfil de l'esmentada xarxa social.

"El chuminazo va com un 'pepino'", fa mofa un altre usuari recuperant un altre moment pletòric de Pérez-Aranda.