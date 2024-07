Aquests són els llocs gironins on es va rodar 'Tierra de Mujeres', la sèrie d'Eva Longoria i Carmen Maura

Lluminosa, lleugera, sense excés d'equipatge dramàtic, 'Tierra de mujeres' (Apple TV+), adaptació força lliure d'una novel·la supervendes de Sandra Barneda, és una sèrie dissenyada a consciència per als dies d'estiu, quan el cos demana sobretot escapisme. Aquí tenim escapisme sobre una escapada: la que emprèn la privilegiada novaiorquesa Gala (Eva Longoria, també productora) cap a Catalunya després de descobrir que el seu marit Fred (James Purefoy), del qual creia (equivocadament) saber-ho tot, deu a un cap criminal ni més ni menys que quinze milions de dòlars.

Si els diners no es retornen en vint-i-quatre hores, els que pagaran les conseqüències seran, d'entrada, la mare (Carmen Maura) i la filla adolescent (debutant Victoria Bazúa) de la nostra heroïna, que recull ràpidament la primera de la seva residència i la segona del seu internat a Connecticut. Viatge de noies!

Garriguella era el lloc

El seu destí és un poble vinícola de Catalunya, el fictici La Muga de Girona, el mateix del qual Julia, mare de Gala, va marxar mig segle enrere sense intenció de tornar-hi, i menys fugint d'uns delinqüents. "Hi ha diversos pobles que s'anomenen La Muga, cosa que ens permetia crear el nostre poble imaginari sense centrar-nos en un de concret", ens explica Ramón Campos, cofundador de la productora Bambú ('Velvet', 'Les noies del cable'); ha creat la sèrie amb Gema R. Neira i Paula Fernández i és el seu 'showrunner'. "El poble real és Garriguella, que tenia tot el que necessitàvem per a la història: una plaça encantadora amb un local per muntar la taverna, un altre per a la comissaria, l'església… Tot plegat sumat a les facilitats que ens va donar l'ajuntament per rodar-hi", explica.

Es van quedar amb la casa familiar que veiem a la sèrie "per la seva situació i l'encant de l'edificació", diu Campos. "És una casa familiar en si mateixa, modificada per dins però amb prou feines per fora. L'exterior estava gairebé tal qual, a excepció de la parra que cobreix el porxo. El que si vam modificar va ser l'interior de les estances per ajustar-les a la sèrie".

Tot just arribar al poble, les nostres heroïnes descobreixen que Mariona (Gloria Muñoz), germana de Julia, ha venut part d'aquest habitatge a Amat (Santiago Cabrera), únic home d'una cooperativa vinícola liderada per dones des que ells se'n van anar a combatre la guerra civil. No és, en realitat, la Cooperativa Garriguella, sinó el Celler Cooperatiu d'Espolla, ens revela Campos. Gala descobreix que no estan fent el millor vi, cosa que li permetrà realitzar-se i sentir-se útil al seu nou hàbitat.

Barcelona és Nova York

Les parts presumptament novaiorqueses també es van rodar a Catalunya, a Barcelona per ser concrets. Tot va consistir a buscar arquitectura que resultés creïble. I encara que sembli increïble, l'avantguardista botiga de vins acabada d'obrir per Gala no és res més que un disfressat Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Més fàcil d'identificar resulta, per als que hem hagut d'anar a algun Mobile, aquesta Fira Gran Via que intenta fer passar per interior del Prat.