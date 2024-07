Mor als 60 anys Marc Boada, presentador del programa de TV3 "Quèquicom"

El divulgador científic, escultor i presentador durant anys del programa Quèquicom de TV3 Marc Boada va morir aquest passat dimarts als 60 anys.

Nascut a Terrassa (Barcelona) el novembre de 1963, va estudiar delineació industrial i després escultura a l'Escola d'Arts Aplicades d'aquesta ciutat, però l'experimentació científica l'apassionava i al llarg de la seva vida va construir telescopis i artefactes interactius diversos per a diversos museus científics .

Va treballar també com a col·laborador primer i després com a presentador del programa de divulgació científica de TV3 Quèquicom entre els anys 2008 i 2011, espai que el va fer molt popular a Catalunya. Al llarg de la seva trajectòrica també va publicar els llibres Max Picard i el maleït pèndol de Foucault, Max Picard i l'enigma dels dinosaures i Els 3 infinits. Un llibre de ciències per a gent de lletres.

A la seva pàgina de Facebook es definia com a "divulgador científic, conferenciant, escriptor, escultor i expert en ciència experimental".

La seva obra escultòrica més extensa és el conjunt d´escultures del Jardí de les Percepcions del Parc de Vallparadís, a Terrassa, que el 2009 va rebre el premi Entorn Natural Joan Martí, atorgat per l'Associació Discapacitat Visual de Barcelona.

Boada residia actualment al Montseny, on s'encarregava del Cau del científic, una aula on feia tallers i activitats per a alumnes de primària i secundària.

"Mestre, savi, divulgador, amic, col·leccionista, artesà, pioner, creador i sobretot gran persona. Et trobarem molt a faltar Marc" escrivia el també divulgador televisiu Dani Jiménez a través del seu perfil a la xarxa X. "Poques persones amb el seu entusiasme, amb la seva energia, amb el cap tan ple d'idees i projectes. El trobarem a faltar, company. DEP" recordava, a la mateixa xarxa social, el comunicador científic Daniel Arbós.

També la revista Cavall Fort s'ha fet ressò de la mort de Boada: "Ha mort Marc Boada Ferrer, que ens escrivia els experiments científics a Cavall Fort. Com enyorarem el seu entusiasme contagiós! Una abraçada a la família. DEP".