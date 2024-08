Part de la nova temporada de la sèrie 'The Walking Dead: Daryl Dixon' es rodarà a Catalunya

AMC Networks ha anunciat aquest dimecres que s'ha iniciat el rodatge de la tercera temporada de la sèrie 'The Walking Dead: Daryl Dixon', protagonitzada pels personatges Daryl Dixon (Norman Reedus) i Carol Peletier (Melissa McBride). La producció de la nova entrega està a Madrid i des d'allà desplegarà un ampli rodatge que inclourà localitzacions de Galícia, Aragó, el País Valencià i també Catalunya, un teló de fons que la companyia ha definit "d'únic" per aquesta sèrie centrada en un b. La tercera temporada, que s'estrenarà el 2025, segueix el viatge de tornada d'en Daryl i la Carol. En la seva lluita per trobar el camí, hauran de passar per terres llunyanes en dures condicions.

"Mentre esperem l'estrena de la segona temporada de la sèrie, estem encantats de tornar a rodar amb en Norman, la Melissa i la resta de repartiment, juntament amb un fantàstic equip local a Espanya que pot aportar la seva experiència i visió creativa per donar vida als nous paisatges i aportar una nova dimensió cultural a la sèrie", ha explicat el productor David Zabel.