Eurovisió renova el seu logotip per al Festival 2026
El Festival celebrarà 70 anys en la pròxima edició
Carlos Merenciano
L'any que ve, 2026, el Festival d'Eurovisió celebrarà la seva setantena edició. 70 anys plens de música, gaudir i unió entre els diversos països de la Unió Europea. La celebració es durà a terme a Àustria, després de la victòria de JJ a Basilea amb la cançó 'Wasted Love'. I aquest aniversari durà una sorpresa molt esperada: un logotip renovat i un símbol especial que l'acompanyarà durant la pròxima edició.
El logotip clàssic, estrenat el 2004 i retocat el 2014, ha estat simplificat i modernitzat. Manté com a element central el cor d'Eurovisió, ara amb més protagonisme. A ell s'hi suma l'anomenat Cor Camaleó, una icona tridimensional capaç d'adaptar-se a la cultura del país amfitrió, a la personalitat dels artistes o al tema de cada edició. Serà la guia emocional del certamen, reflectint diversitat, música i moviment.
El nou cor s'estrenarà amb un disseny commemoratiu per al 70è aniversari, format per 70 capes que representen cadascun dels anys d'història del festival. Aquesta imatge acompanyarà la promoció del certamen al llarg del pròxim any, en què l'organització promet més sorpreses i celebracions especials.
"El Festival d'Eurovisió sempre ha estat una qüestió d'evolució musical, cultural i creativa", va assenyalar Martin Green CBE, director del concurs. "Aquest redisseny honra 70 anys increïbles alhora que porta la marca cap al futur. És atrevit, divertit i ple de cor, com el mateix festival".
Amb aquest moviment, la UER cerca reforçar la marca en plataformes digitals i consolidar sota una mateixa identitat tots els projectes associats al certamen. "Estem molt orgullosos de presentar-lo al món", va afegir Green, que va avançar que en els pròxims mesos es revelaran noves activitats amb motiu d'aquest aniversari tan especial.