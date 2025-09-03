'Joc de cartes estiu' s'acomiada buscant el millor restaurant de Platja d'Aro
El concurs presentat per Marc Ribas s'atura aquest dimecres a un dels municipis més concorreguts del litoral gironí
Marisa de Dios
El xef Marc Ribas segueix un altre estiu degustant la gastronomia catalana amb una nova temporada de Joc de cartes estiu. El concurs culinari s’ha convertit en un dels referents de TV3, després d’haver visitat més de 500 restaurants, d’haver sumat 4.000 hores de gravació i d’haver recorregut 25.000 quilòmetres.
Precisament, la nova temporada arriba a la seva fi. El programa ha visitat el Barcelonès, el Vallès i el Maresme i, aquest dimecres, s'aturarà a la Costa Brava. A terres gironines, Joc de cartes estiu buscarà el millor restaurant de Platja d'Aro. tres establiments lluitaran per demostrar que saben captivar amb la seva cuina: Pura Brasa, La Tasketa del Mar i L’italianini.
Com és habitual, en cada un dels episodis tres parelles de restauradors competeixen per demostrar que el seu restaurant està per sobre del dels seus rivals i emportar-se així els 3.000 euros del premi.
Especial amb 15.000 euros en joc
L’estiu passat, el concurs va anotar una espectacular mitjana del 22,3% de quota de pantalla, i es va convertir en un dels grans èxits de TV3. I, amb l’inici de la gravació d’aquesta nova temporada, va inaugurar la campanya #SomJocDeCartes, una nova iniciativa que pretén recordar els seus moments més emotius i continuar descobrint nous talents culinaris, pròxims protagonistes d’un programa especial que oferirà un premi de 15.000 euros, el més alt de la història del concurs.
