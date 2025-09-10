Polèmica a 'La Revuelta' de Broncano pels comentaris de Mariló Montero sobre la tauromàquia
A més, el periodisme, la cadena i la política en surten mal parades
Carlos Merenciano
El programa de Broncano sempre crea tendència i aquesta vegada, ha estat per com s'ha donat l'entrevista a Mariló Montero. La periodista i presentadora de televisió ha estat convidada al programa 'La Revuelta' per parlar del seu pas per 'MasterChef Celebrity 10'. Tot i que, l'entrevista ha acabat amb un debat polític, periodístic i sobre la tauromàquia.
“El periodisme hauria de ser lliure i independent i fa la sensació que últimament no ho pot ser”
Broncano, per part seva, ha replicat que “és molt contradictori que hi hagi gent amb posicions molt predominants sostenint que no ens deixen dir res, quan es diu amb llibertat absoluta en programes de màxima audiència”. El presentador va defensar que el programa mostra “una representació àmplia, diversa i variada d'Espanya, independentment de la meva ideologia”.
A més, va acusar RTVE de tenir "una ideologia d'esquerres a tota la graella".
Sobre el mateix programa de 'La Revuelta', Broncano va voler preguntar-li si "per exemple, a la nit, tu penses que aquest programa marca una agenda ideològica o està molt esbiaixat". A això, Mariló Montero va voler respondre que "Jo gaudeixo la vostra llibertat. Ets lliure de dir el que vulguis, això jo ho sostinc i ho subratllo totalment. Crec que hem de defensar la llibertat d'expressió, la llibertat periodística i la llibertat ciutadana".
Més enllà de la qüestió política, Mariló Montero també va reivindicar la tauromàquia. “Jo no ho considero maltractament animal, per mi és art preciós”, va assegurar, alhora que demanava respecte pels aficionats. "Es tracta de cultura, d'economia, de la criança i cura del toro, que s'extingiria si no fos per la tauromàquia", va defensar. Segons la comunicadora, la supressió de la programació taurina a RTVE respon a “partits polítics als quals no els agrada la tauromàquia”.
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Roba i agredeix sexualment una turista al Barri Vell de Girona
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- La primera multa per spam telefònic a Espanya: 5.000 euros per trucar un ciutadà inscrit a la Llista Robinson
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia