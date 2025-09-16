Eurovisió
RTVE aprova retirar Espanya d’Eurovisió si hi participa Israel
La majoria favorable al Govern del Consell d’Administració recolza la proposta del president, José Pablo López
Ana Cabanillas
El Consell d’Administració de RTVE aprova la sortida d’Espanya del festival d’Eurovisió en cas que Israel participi en el certamen. El president de RTVE, José Pablo López va anunciar aquest dilluns en l’ordre del dia del màxim òrgan de la corporació pública, que es reunia a primera hora d’aquest dimarts i on ha rebut el respecte de la majoria que sosté el Govern al Congrés, que té la seva rèplica en l’organisme públic.
Fonts de la corporació traslladen que «per deferència» es va informar del debat a la Unió Europea de Radiodifusió (UER), l’organitzadora d’Eurovisió, i que també l’informaran ara del resultat favorable de la votació. La proposta ha comptat amb el suport dels membres del Consell, format per quatre membres del PP, cinc del PSOE, dos de Sumar, un de Podem i un d’ERC, Junts i elPNB, respectivament. El resultat aquest dimarts va ser de 10 vots a favor –per part dels consellers proposats pel PSOE, ERC i el PNB–, quatre en contra –PP– i l’abstenció del conseller proposat per Junts.
RTVE ja va reclamar a la UER un debat sobre la presència de l’Estat israelià en el concurs europeu, però el juliol passat l’assemblea general de l’organisme europeu va ajornar la votació al desembre. En aquella cita es va incloure a més una clàusula al festival, per la qual permetia a tots els països membres renunciar a la seva participació fins aleshores, i es garantia la devolució de la quota econòmica aportada. Una manera de permetre que els diferents estats puguin desistir de participar en cas que Israel es mantingui com a concursant.
El pas fet per RTVE no deixa de ser una estratègia de pressió a l’organització del festival. Espanya és un dels cinc grans països del festival d’Eurovisió, tant en pes com en aportació financera, i es converteix en el primer dels big five que amenaça de no participar-hi.
Fins ara ho han fet altres formacions de menor pes com Islàndia, Irlanda, Eslovènia i els Països Baixos, i es debat en altres països com Bèlgica i França. La sortida d’Espanya pot obrir un «degoteig» de sortides, expliquen des de la corporació, que posi en perill el mateix certamen, i amb aquest pas es vol accelerar la recerca d’«alternatives» per a Israel en la pròxima edició. Entre les quals, tal com va avançar El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari, hi ha sobre la taula una «solució pactada» del país en el certamen.
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- La DGT ho confirma: Arriben els radars més letals i has de conèixer quins son
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- L'emotiu comiat de Ramon Pellicer del Telenotícies després de 23 anys: «Ara assumirem altres responsabilitats»
- Subhasten la casa de Rupià propietat d’un exalcalde socialista condemnat per corrupció
- Mor un vianant atropellat a l'AP-7 a Fogars de la Selva
- Aquest dimarts sonaran tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil