Coneix tots els detalls de la Drag Race Espanya
Atent a aquest mes de setembre
Alexandra Costa
El pròxim diumenge 28 de setembre a les 20 hores s'estrenarà Drag Race Espanya. Fa uns dies es va celebrar l'especial Meet the Queens. Això va crear una gran expectació. Atresplayer amb la col·laboració d'Atresmedia Televisió, Buendía Estudis i Passion Distribution (en nom de WOW) ja ha revelat les identitats de les 12 talentoses reines que competiran per la corona i el premi dels 50.000 €.
Aquest programa introductori, presentat per Supremme de Luxe amb un panell de luxe que inclou Ana Locking, Samantha Ballentines i Le Cocó, serveix com a primera presa de contacte amb les personalitats i estils que prometen fer d'aquesta edició una de les més memorables. La presència dels Javis al panell de jutges garanteix la continuïtat del judici expert i carismàtic que els fans adoren.
El taller ja espera ple de perruques, goma tapa celles i, sobretot, un torrent de talent inigualable. La diversitat geogràfica i artística dels participants és un dels segells distintius d'aquesta edició. Des del cor de Barcelona fins a la vibrant Màlaga, passant per Elx, Tenerife, València, i fins i tot amb connexions internacionals a Copenhaguen i Caracas, cada reina aporta una perspectiva única.
Alexandra del Raval, de 27 anys i procedent de Barcelona, s'autoanomena «un tros de xunga» i una vedet de barri. El seu drag es caracteritza per la «lluentor, la pedreria i la ploma», i els seus punts forts abasten la bellesa, la comèdia i el cabaret. Des de Màlaga, arriba Dafne Mugler, la participant més jove amb 20 anys, que es proclama la primera ballarina de ballet de Drag Race Espanya.
Denébola Murnau, una 'pallasseta' de porcellana de 23 anys originària d'Elx, però amb el seu drag forjat a Madrid. El seu estil és una fusió d'estètica, teatret i concepte, evocant la imatge d'una nina amb un toc misteriós. «Una pel·lícula de Marilyn dirigida per Tim Burton», diu.
Tenerife ens porta a Eva Harrington, de 27 anys, una «autopista modelada a facetes i llengüetades» que es defineix com la «diva humil» de la temporada.
La comedy queen de la temporada, Ferrxn, de 27 anys i de València, arriba amb la seva terra per bandera, afirmant «No soc de València: soc València», subratlla.
