Tribunals
L’Audiència de Madrid reconeix que la mort de Mario Biondo, marit de la presentadora Raquel Sánchez Silva, no va ser un suïcidi
El tribunal, no obstant, no accepta el recurs de la família del mort al considerar que és «una cosa jutjada»
J. G. Albalat
Dotze anys després de la polèmica i controvertida mort del càmera italià Mario Biondo (30 de maig del 2013),l’Audiència de Madrid ha reconegut que la mort del que va ser marit de la presentadora Raquel Sánchez Silva potser no va ser un suïcidi, tal com ja exposava l’agost del 2022 la resolució del Tribunal de Palerm, que va assenyalar l’homicidi com a probable causa de la mort.
Les tres magistrades de l’Audiència de Madrid assenyalen en la seva resolució: «S’aporta per primera vegada una denúncia contra determinades persones, amb nombrosa prova pericial i una còpia […] d’una resolució judicial […] de la qual sembla que es desprenen indicis que la mort de Biondo no va ser suïcida». Malgrat això, desestimen el recurs d’apel·lació «per cosa jutjada».
El tribunal remarca que «en el moment de la troballa del cadàver, en la immediatesa dels fets, haurien hagut de ser desenvolupades activitats investigatives (interceptacions ambientals i telefòniques, adquisicions de registres) que no han sigut desenvolupades i que, atès el temps transcorregut, no haurien pogut ser desenvolupades per les autoritats judicials italianes», segons un comunicat del despatx Vosseler Abogados.
Possible homicidi
«Aquesta interlocutòria no fa sinó reafirmar-nos en la nostra convicció que la mort de Mario Biondo va ser homicida i probablement amb premeditació, i per això assassinat», assegura Leire López, lletrada de Vosseler Abogados que representa legalment la família de Mario Biondo.
«Per aquesta raó –sosté l’advocada–, hem presentat un recurs al Tribunal Constitucional, al qual seguiria un altre al Tribunal de Drets Humans d’Europa, perquè s’obri el cas i practicar a Espanya proves que investiguin els fets. I, paral·lelament a aquests recursos –finalitza Leire López–, una reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Administració de Justícia davant l’evident i reconeguda mala praxi en la investigació, l’autòpsia i la decisió final de tancar el cas amb una interlocutòria de sobreseïment lliure que impedia practicar noves proves».
La lletrada Leire López remarca que «l’Audiència de Madrid ha estimat com a certs tots els arguments de la resolució de Palerm, inclosos els que impedeixen prosseguir amb la investigació a causa del temps transcorregut».
La denúncia
Vosseler Abogados, en representació de la família Biondo, va interposar una denúncia al Jutjat d’Instrucció número 21 de Madrid exposant les contradiccions i la falta de coherència que hi ha entre les evidències i certeses del cas i la tesi del suïcidi. «I ara, per fi, l’Audiència de Madrid ha confirmat la tesi de Vosseler Abogados i de la família de Mario Biondo de descartar el suïcidi», remarca la lletrada Leire López.
Aquesta denúncia se sustentava principalment en la resolució d’agost del 2022 del jutge del Tribunal de Palerm Nicola Aiello. La resolució estava fonamentada en les noves proves obtingudes de la instrucció realitzada a Itàlia. El magistrat italià recull en el seu escrit que «els elements que s’extreuen de l’expedient del ministeri públic suggereixen que Mario Biondo va ser assassinat per una mà que es manté desconeguda i posteriorment col·locat en una posició apta per simular un suïcidi», arguments acollits per l’Audiència de Madrid. Això sí, la causa també va ser arxivada a causa de la impossibilitat de continuar amb la investigació.
