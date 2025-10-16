Leire Martínez dona a Telecinco la seva esperada reacció al retorn d’Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh
La mateixa setmana en què s’ha anunciat el retorn de la cantant al grup, l’exvocalista es pronuncia —i fins i tot veu els assajos d’OT, que ha preparat una actuació grupal amb una cançó seva
Kevin Rodríguez
És la notícia de la setmana i també ha sacsejat la televisió. Amaia Montero culmina el seu retorn a La Oreja de Van Gogh, un any després del comunicat que anunciava la marxa de Leire Martínez del grup. Ara, la cantant basca s’ha pronunciat sobre aquesta notícia, i ho ha fet a Telecinco, concretament al programa El tiempo justo de Joaquín Prat.
La jurat d’OT 2025 i assessora de La Voz Kids 2026 ha parlat per telèfon amb un dels redactors del programa, que volia saber com havia rebut la notícia sobre el grup al qual havia pertangut fins fa un any:
“Jo estic al meu, treballant, i de veritat que no em pronunciaré sobre res perquè no és la meva notícia. No té a veure amb mi. El que sigui, entenc que seran altres persones les que hauran de parlar del que sigui”, va respondre Martínez.
“No és la meva història, no, no, no. Jo estic en les meves coses, i res, t’agraeixo la trucada i l’interès”, va concloure la cantant, restant importància a l’assumpte.
‘El meu nom’ a la pròxima gala d’OT 2025
A més, OT ha volgut donar suport a la seva membre del jurat, i els concursants cantaran a la pròxima gala de manera grupal “Mi nombre” , la primera cançó que Leire va estrenar després de la seva sortida de La Oreja de Van Gogh.
“És una setmana en què cal donar-li molt de carinyo a la Leire, per coses. Però, des d’aquí, Leire Martínez, t’estimem”, va dir Noemí Galera durant el repartiment de temes.
