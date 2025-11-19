'Joc de cartes' busca el millor restaurant amb sabor de la Garrotxa
Marc Ribas viatja fins a terres volcàniques per confrontar quatre establiments de la comarca
Nova temporada de 'Joc de cartes' i nou capítol a les comarques gironines. El popular programa de 3Cat presentat pel xef Marc Ribas va tornar la setmana passada a la graella televisiva i, en el segon episodi que s'emet aquest dimecres, s'aturarà a la Garrotxa.
En aquesta ocasió, el concurs cercarà el restaurant que millor transmeti el sabor d'aquestes terres volcàniques. Quatre establiments lluitaran per aquest títol honorífic. Els participants d'aquest capítol són:
- Els del Mig - Olot
- Cal Fuster - Olot
- L'Eixida - Montagut
- Wabi-Sabi - Olot
El guanyador s'endurà el reconeixement i 5.000 euros.
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- Preocupació a Sant Joan de les Abadesses per la presència d'okupes a l’antiga fàbrica Espona
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers