'Joc de cartes' busca el millor restaurant amb sabor de la Garrotxa

Marc Ribas viatja fins a terres volcàniques per confrontar quatre establiments de la comarca

Marc Ribas, en una imatge d'arxiu.

Marc Ribas, en una imatge d'arxiu. / 3CAT

Redacció

Olot

Nova temporada de 'Joc de cartes' i nou capítol a les comarques gironines. El popular programa de 3Cat presentat pel xef Marc Ribas va tornar la setmana passada a la graella televisiva i, en el segon episodi que s'emet aquest dimecres, s'aturarà a la Garrotxa.

En aquesta ocasió, el concurs cercarà el restaurant que millor transmeti el sabor d'aquestes terres volcàniques. Quatre establiments lluitaran per aquest títol honorífic. Els participants d'aquest capítol són:

  • Els del Mig - Olot
  • Cal Fuster - Olot
  • L'Eixida - Montagut
  • Wabi-Sabi - Olot

El guanyador s'endurà el reconeixement i 5.000 euros.

