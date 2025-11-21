TELEVISIÓ
Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica
El presentador i còmic diu que s'ha vist "obligat a fer una aturada"
El presentador i còmic Andreu Buenafuente s’ha vist «obligat a fer una aturada temporal a la seva agenda professional per descansar i recuperar-se per motius d’«excés de càrrega laboral» i per «prescripció mèdica». Així ho ha anunciat aquest divendres la Direcció de Comunicació i Participació de RTVE en un comentari publicat a X.
«He de parar una mica per recuperar-me i tornar amb l’energia que es mereix tot el que faig. Gràcies per la comprensió, el recolzament i el carinyo», explica el mateix Andreu Buenafuente en un comunicat difós per RTVE a les xarxes socials.
L’anunci arriba dies després de conèixer-se que el presentador de ‘Futuro Imperfecto’ a La 1 era l’elegit per la Corporació per presentar les Campanades de final d’any, junt amb la seva parella, l’actriu i humorista Silvia Abril.
Fonts de RTVE consultades per Europa Press, han confirmat que Andreu Buenafuente conduirà el programa el 31 de desembre.
