Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica

El presentador i còmic diu que s'ha vist "obligat a fer una aturada"

Andreu Buenafuente i Sílvia Abril.

Andreu Buenafuente i Sílvia Abril. / RTVE

Europa Press

Europa Press

Barcelona

El presentador i còmic Andreu Buenafuente s’ha vist «obligat a fer una aturada temporal a la seva agenda professional per descansar i recuperar-se per motius d’«excés de càrrega laboral» i per «prescripció mèdica». Així ho ha anunciat aquest divendres la Direcció de Comunicació i Participació de RTVE en un comentari publicat a X.

«He de parar una mica per recuperar-me i tornar amb l’energia que es mereix tot el que faig. Gràcies per la comprensió, el recolzament i el carinyo», explica el mateix Andreu Buenafuente en un comunicat difós per RTVE a les xarxes socials.

L’anunci arriba dies després de conèixer-se que el presentador de ‘Futuro Imperfecto’ a La 1 era l’elegit per la Corporació per presentar les Campanades de final d’any, junt amb la seva parella, l’actriu i humorista Silvia Abril.

Fonts de RTVE consultades per Europa Press, han confirmat que Andreu Buenafuente conduirà el programa el 31 de desembre.

Els pescadors gironins, farts d'Europa

Un projecte de la UdG afavoreix la restauració de l'entorn dunar en platges

Lidl presenta el seu assortiment nadalenc a través d’un menú que reinterpreta les receptes tradicionals i posa en valor el producte fresc de qualitat

L'Observatori de l'Ajuntament de Girona es renova per oferir millores en la visualització i maneig de les dades

Girona se suma a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus

Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica

Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: "He de parar una mica"

Els primers torrons i polvorons per a gossos ja estan a la venda

