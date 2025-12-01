Televisió
Narcís Bardalet i Manel Alías "ressusciten" a Dalí en la nova temporada d''El forense'
Dos capítols s'embarquen en els secrets de l'última dècada de vida de l'artista
Els dos episodis s'emeten aquest dilluns, a partir de les 22 hores, a TV3
La sèrie El Forense de TV3 torna amb dos capítols dedicats als misteris que envolten, pràcticament, l'última dècada del l'artista figuerenc Salvador Dalí (1981-1989). Els dos episodis s'emeten aquest dilluns, a partir de les 22 hores, i porten per títol El forense i Dalí . En ells es mostraran "testimonis que fins ara han estat fora del radar", expliquen des de la cadena catalana.
Manel Alías, a través del testimoni de Narcís Bardalet -qui va embalsamar Dalí el 1989 i el va exhumar el 2017- farà "l'autòpsia" de l'última dècada del pintor. A més, s'intentarà respondre a preguntes pendents, i amb l'ajuda de testimonis clau se seguiran les tensions entre Catalunya i Espanya, Púbol i Figueres.
En els capítols s’hi veuran "intrigues, persecucions, sospites i un Dalí envellit i vulnerable: un còctel a ritme de thriller sobre la fi d’un geni i la batalla pel seu llegat, que acabaria convertint-se en una guerra entre Catalunya i Espanya. Deu anys durant els quals gairebé tothom va clavar ganivets a l’esquena dels altres. Mentrestant, el forense Bardalet va haver d’agafar el bisturí per deixar el cos del geni a punt per a l’eternitat", apunten els creadors.
Tal com expliquen els creadors, els capítols incorporen recursos narratius que "empenyen la frontera entre el periodisme i la ficció". Per això, la sèrie comptarà amb dos actors que interpretaran Salvador Dalí: Enric Arquimbau, que encarnarà l’artista en la seva maduresa, i Martí Franquesa Gramunt, que donarà vida al Dalí jove.
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- Contra els rumors de les balises V16
- La condemna a Jordi Pujol
- Roba un cotxe a Salt i circula en sentit contrari per la carretera de la Vergonya
- Gorka Garagarza: «Gràcies al futbol he format una família i conegut la Costa Brava»
- Quim Ferrer: «Tenia els meus rampells, però mai vaig ser un porter esbojarrat»
- Maddox i la revolució en el món de l’oci nocturn
- La pressió per les notes dispara ja l’ansietat a 2n de batxillerat: «Vull acabar la ‘sele’ i no tornar a obrir un llibre en la meva vida»