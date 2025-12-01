Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Televisió

Narcís Bardalet i Manel Alías "ressusciten" a Dalí en la nova temporada d''El forense'

Dos capítols s'embarquen en els secrets de l'última dècada de vida de l'artista

Els dos episodis s'emeten aquest dilluns, a partir de les 22 hores, a TV3

El forense Narcís Bardalet en una imatge d'arxiu.

El forense Narcís Bardalet en una imatge d'arxiu. / Jordi Blanco

Redacció

Redacció

Figueres

La sèrie El Forense de TV3 torna amb dos capítols dedicats als misteris que envolten, pràcticament, l'última dècada del l'artista figuerenc Salvador Dalí (1981-1989). Els dos episodis s'emeten aquest dilluns, a partir de les 22 hores, i porten per títol El forense i Dalí . En ells es mostraran "testimonis que fins ara han estat fora del radar", expliquen des de la cadena catalana.

Manel Alías, a través del testimoni de Narcís Bardalet -qui va embalsamar Dalí el 1989 i el va exhumar el 2017- farà "l'autòpsia" de l'última dècada del pintor. A més, s'intentarà respondre a preguntes pendents, i amb l'ajuda de testimonis clau se seguiran les tensions entre Catalunya i Espanya, Púbol i Figueres.

En els capítols s’hi veuran "intrigues, persecucions, sospites i un Dalí envellit i vulnerable: un còctel a ritme de thriller sobre la fi d’un geni i la batalla pel seu llegat, que acabaria convertint-se en una guerra entre Catalunya i Espanya. Deu anys durant els quals gairebé tothom va clavar ganivets a l’esquena dels altres. Mentrestant, el forense Bardalet va haver d’agafar el bisturí per deixar el cos del geni a punt per a l’eternitat", apunten els creadors.

Tal com expliquen els creadors, els capítols incorporen recursos narratius que "empenyen la frontera entre el periodisme i la ficció". Per això, la sèrie comptarà amb dos actors que interpretaran Salvador Dalí: Enric Arquimbau, que encarnarà l’artista en la seva maduresa, i Martí Franquesa Gramunt, que donarà vida al Dalí jove.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents