Balanç de dos anys
3Cat es consolida entre el públic jove: gairebé la meitat de la seva audiència té menys de 45 anys
La plataforma de TV3 compta amb més d’un milió i mig d’usuaris registrats
Marisa de Dios
La plataforma de TV3, 3Cat, compleix dos anys de vida i ho celebra consolidant-se entre l’audiència més jove: un 43% dels seus usuaris té menys de 45 anys, pràcticament un de cada dos. A més, és el tercer servei de ‘streaming’ més escollit pels catalans, només superat per Netflix i Prime Video.
Ho ha aconseguit gràcies al seu milió i mig d’usuaris registrats i a anotar des de l’inici 500 milions de reproduccions acumulades, amb la connexió d’un milió de dispositius únics setmanals de mitjana i 357.000 hores de contingut en català.
Tornar a connectar amb el públic jove era un dels objectius principals de l’OTT de TV3, marcats pel Pla Estratègic de la nova CCMA. «La plataforma ens ha permès revertir la pèrdua de públic de menys de 45 anys a la televisió lineal», destaca la presidenta de 3Cat, Rosa Romà.
Presència minoritària del català
La plataforma va néixer el 2023 amb el repte de recuperar aquest públic «posicionant el català en un entorn digital on la presència del català era molt minoritària», recorda Romà.
Productes exclusius de la plataforma, dissenyats amb una estratègia pròpia adaptada als nous hàbits audiovisuals, com ‘La travessa’, ‘La casa nostra’, ‘Jo mai mai’ o ‘Vinagreta’ són alguns dels títols que han impulsat últimament aquesta tendència.
Romà ha destacat que, tot i que TV-3 manté «un lideratge indiscutible» i continua creixent (actualment se situa amb una quota mitjana de més de mig punt per sobre del 2024), no es pot obviar la tendència descendent en el consum de televisió lineal que impacta de manera global en el sector des de fa més d’una dècada, especialment respecte al públic menor de 45 anys. De fet, a TV3, prop de tres de cada quatre teleespectadors són més grans de 55 anys.
‘Crims’ i ‘Joc de cartes’
La plataforma també ha servit per explorar audiències complementàries, amb exemples com els programes de TV3 ‘Crims’ i ‘Joc de cartes’, que compten amb perfils d’edats diferenciades en funció de la finestra de consum.
Algunes de les estratègies que han sigut claus a l’hora de recuperar el públic més jove han sigut la utilització de noves narratives i formats, adaptats a un context de consum audiovisual prioritàriament digital, així com la recerca i l’impuls de noves cares en el marc de la creació d’un univers de creadors de contingut en català.
Com a exemple hi ha Laura Escanes, la presentadora de les tres temporades de ‘La travessa’, el ‘reality’ d’aventura de 3Cat. Una ‘influencer’ que, a més, fins al seu fitxatge per la plataforma solia fer contingut en castellà.
De Laura Escanes a Gerard Romero
«Va ser una aposta arriscada per a un format tan complex», reconeix Cristian Trepat, cap de l’àrea de Continguts, Programació i Cultura de 3Cat. No obstant, recalca que Escanes fins i tot «s’ha afegit a la família de presentadors de TV3 amb la retransmissió de les campanades», que repetirà de nou aquest Cap d’Any al costat de Miki Núñez.
Un altre ‘influencer’ que debutarà aviat a 3Cat, concretament el gener del 2026, serà Gerard Romero. Es posarà al capdavant de ‘Fanzone’, que servirà per «cobrir un buit de contingut que a la franja de menys de 45 anys li agrada molt: el futbol i el Barça».
Programa de cites de Dulceida
Pròximament arribarà també una altra creadora de contingut amb molt èxit en el global d’Espanya, Dulceida, que es posarà al capdavant d’un programa de cites.
«Són fitxatges clau amb molts seguidors que ens permeten arribar a públics als quals no arribaríem», justifica Trepat. «De fet, són perfils que no necessitarien fer contingut en català, però sumar-los a la família de 3Cat és per estar-ne orgullosos, perquè posicionen el català i el projecten», remarca.
