Netflix compra HBO I Warner Bros
L’empresa signa l’operació més gran de la història de l’entreteniment
Carlos Merenciano
Madrid
Netflix ha sacsejat aquest divendres la indústria audiovisual mundial anunciant l’adquisició de Warner Bros. —incloent-hi els seus estudis de cinema i televisió, HBO i HBO Max— en una operació valorada en 82.700 milions de dòlars. L’acord, aprovat pels consells de Netflix i Warner Bros. Discovery (WBD), es tancarà després de l’escissió de la divisió Global Networks de WBD en una nova companyia, Discovery Global, un procés que es completarà el tercer trimestre del 2026.
- Un policia municipal dispara contra un home que els atacava amb una serra a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Guillamino: «Tots els monjos de Poblet anaven a combregar: què havia de fer, jo?»
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- Cinc empreses concentren el 30% dels porcs que es crien a Catalunya
- Un xoc frontal entre un tràiler i una furgoneta a l'N-II deixa un ferit crític
- Traslladen en avió medicalitzat a Anglaterra l'adolescent arrossegada per una onada a Lloret el novembre