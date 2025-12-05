Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Netflix compra HBO I Warner Bros

L’empresa signa l’operació més gran de la història de l’entreteniment

Netflix.

Netflix. / EPC

Carlos Merenciano

Madrid

Netflix ha sacsejat aquest divendres la indústria audiovisual mundial anunciant l’adquisició de Warner Bros. —incloent-hi els seus estudis de cinema i televisió, HBO i HBO Max— en una operació valorada en 82.700 milions de dòlars. L’acord, aprovat pels consells de Netflix i Warner Bros. Discovery (WBD), es tancarà després de l’escissió de la divisió Global Networks de WBD en una nova companyia, Discovery Global, un procés que es completarà el tercer trimestre del 2026.

