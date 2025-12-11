El rànquing
¿Quina és la presència del català a les plataformes de "streaming"?
Tot i que les principals plataformes augmenten el seu percentatge en llengua catalana, hi ha moltes diferències entre elles
Marisa de Dios
Les plataformes de streaming han augmentat el seu percentatge d’oferta en català, tot i que les diferències entre elles són encara molt grans: del 20,7% de la que té més títols de pel·lícules, sèries i documentals en llengua catalana fins al 2,2%, la que en té menys. Així ho confirma un estudi del CAC, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en què s’ha analitzat les principals empreses del sector, Disney+, Filmin, HBO Max, Netflix i Prime Video.
Filmin inclou el català en 2.350 títols del seu catàleg (20,7%); Prime Video, en 762 (9,5%); Netflix, en 339 (3,5%); Max, en 113 (3,2%), i Disney+, en 82 (2,2%).
Aquestes xifres representen un increment notable en relació amb l’informe que va realitzar el CAC el 2021, on la presència del català era residual, a excepció de Filmin, que és una plataforma amb seu social a Catalunya. La resta la tenen als Països Baixos (Disney+, Max i Netflix) i Alemanya (Prime Video).
L’evolució respecte al 2021
El 2021, Filmin també destacava, ja que oferia 1.949 títols en català, cosa que suposava el 18,9% del seu catàleg; Prime Video, 71 (1,3%); Netflix, 30 (0,5%); Max, 1 (0,1%), i Disney+, 3 (0,2%).
El format de presència del català en l’informe del 2025 és majoritàriament l’àudio (doblegat o en llengua original). La proporció d’obres disponibles en aquesta llengua que s’ofereixen només amb subtitulació és del 63,7% a Netflix, del 37,3% a Filmin, del 26,5% a Prime Video, i del 8,8% a Max.
El conseller del CAC responsable de l’àmbit de continguts, Enric Casas, destaca l’evolució de les xifres: «És una notícia molt positiva constatar que la presència del català a les plataformes s’ha incrementat de manera significativa. Filmin és un referent en aquest àmbit i seria desitjable que les altres plataformes seguissin aquesta línia. Els milions d’abonats catalans mereixen disposar d’una oferta encara més àmplia en llengua catalana a les plataformes».
La prominència de les obres en català
L’informe del CAC analitza també la prominència de les obres en català, és a dir, la facilitat amb què l’usuari troba aquests títols. El resultat més destacat és que les cinc OTT analitzades ubiquen les sèries i pel·lícules disponibles en aquesta llengua a les primeres pantalles de la interfície en una proporció superior a l’existent realment al catàleg.
En concret, Filmin (que té una oferta del 20,7%) aporta a les primeres pantalles una oferta del 41,7% i aconsegueix el doble de visibilitat dels títols disponibles en català; Prime Video (amb una oferta del 9,5%) ofereix el 31,9% d’obres en aquesta llengua a les primeres pantalles i triplica la visibilitat; Netflix (amb el 3,5%) n'ofereix en les posicions preferents un 22,3%; Max (3,2%) situa a les primeres pantalles un 15,6%, i Disney+ (2,2%) n'ofereix un 8,2%.
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
- Quant cobra un notari a Catalunya el 2025? Aquest és el seu sou
- L'empresa encarregada dels llums de Nadal a Girona denuncia 'l'influencer' que va escalar l'arbre
- L'Ajuntament de Girona troba ocupes quan anava a tapiar un pis de la Sareb
- El canvi de porter al Girona arribarà al gener en forma de fitxatge
- Kiko Matamoros, irreconeixible després de la seva última operació estètica: 'Quin horror!