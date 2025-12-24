Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Quant de temps aguantarà la tauleta de 'L'illa de les temptacions'?

Li han donat cops forts i ha caigut sobre el foc

Les parelles d'aquesta temporada / -

Alexandra Costa

'L'Illa de les temptacions' ha esdevingut un dels realitys més vistos del moment i és que veure com cinc parelles s'enfronten a la fidelitat i són capaces de no caure en la temptació dona molt de morbo. Per què, quants ho han aconseguit?

Aquestes imatges, que revelen com afronten la convivència amb els solters, es mostren en una petita tauleta que ha esdevingut gairebé un símbol del programa. El més curiós és que, temporada rere temporada, el format no ha canviat. Tot i això, aquest any ha anat més enllà, i aquest element s'ha convertit en el veritable protagonista del programa.

Almudena llança la tauleta a la foguera

En una de les últimes emissions, Almudena, parella de Darío, va agafar la tauleta per llençar-la directament al foc i abandonar la foguera entre crits cap a la seva parella: "Per què!? No m'ho mereixo! M'has perdut! Quina merda has fet en aquests onze anys? No em pots trencar més el cor!".

No és la primera vegada que una de les protagonistes paga el seu enuig amb la tauleta, ja que altres dels seus companys (com Rodri o Gilbert) també l'havien tirat a terra en veure les imatges. Per això, ha esdevingut un focus de mems a les xarxes socials.

Els millors mems de la xarxa social 'X'

Els usuaris han il·lustrat tauletes de nens, protegides per un metacrilat, o fins i tot han demanat l'enllaç després d'aguantar "tres col·lisions" i "un foc".

