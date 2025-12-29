Qui s'ha endut la batalla d'audiències entre 'El hormiguero' i 'La revuelta' aquest 2025?
El balanç de l’any per a Pablo Motos i David Broncano ha sigut desigual
Marisa de Dios
El duel entre ‘El hormiguero’ i ‘La revuelta’ va marcar la temporada televisiva 2024-25. No només per la batalla d’audiències, ja que per primera vegada un rival feia front cara a cara a Pablo Motos, sinó també per la denúncia de David Broncano contra el seu competidor per quedar-se sense convidat, fet que va desencadenar una renyina a cara descoberta que no es recordava des de feia anys.
El xou d’Antena 3 es va alçar finalment com a guanyador en la seva primera temporada cara a cara i va acomiadar el curs 2024-25 convertit novament en el programa més vist de la televisió, amb 11 anys de lideratge consecutiu.
20 anys i 3.000 emissions
Una cosa que ha consolidat al llarg d’aquest 2025, en el qual el xou ha celebrat els seus 20 anys en antena i les seves 3.000 emissions, sense tanta tensió a flor de pell davant el seu principal rival. El mes de gener, de fet, va ser un punt d’inflexió en el duel entre ‘El hormiguero’ i ‘La revuelta’.
Des d’aleshores, Motos s’ha imposat al seu rival en la mitjana de quota de pantalla de tots els mesos i, fins al juny, la distància del xou de Trancas i Barrancas davant Broncano no parava de créixer. Si al gener era de només 0,5 punts, al juny va arribar gairebé als cinc.
A partir del setembre, la diferència no ha sigut tan acusada, però el balanç és clar: dels 150 dies d’emissió dels dos programes, ‘El hormiguero’ s’ha situat per sobre en 135 ocasions, cosa que suposa el 90% dels seus enfrontaments.
L’impuls de Rosalía
No obstant, és curiós que l’audiència més gran aquest 2025 l’hagi tingut ‘La revuelta’. La visita de Rosalía al plató de Broncano, el passat 10 de novembre, ha situat el programa de La 1 com la segona emissió més vista de l’any (sense comptar les retransmissions esportives), només superada per Eurovisió, amb 2.706.000 espectadors i un 20,4 % de quota de pantalla. Una entrevista que TVE recupera aquest dimarts 30 de desembre amb una reposició de ‘La revuelta’ (21.45 hores).
El tercer lloc del podi és per a ‘El hormiguero’ amb la vista de Mariano Rajoy el 13 de febrer (2.482.000 i 18,7%), a la qual segueix l’entrevista de Pablo Motos a Melody el 4 de juny (2.443.000 i 19,9%).
De Rajoy a Felipe González
El programa d’Antena 3 es cola tres vegades més en el rànquing de les 10 emissions més vista del 2025 exceptuant les retransmissions esportives: al lloc sis amb l’entrevista a Isabel Preysler del 23 d’octubre (2.416.000 i 20,1%), al lloc vuit amb Bertín Osborne i Sergio Ramos l’1 de setembre (2.347.000 i 21,1%) i en el lloc 10 amb Felipe González el 21 de maig (2.303.000 i 18,4%).
En canvi, ‘La revuelta’ només aconsegueix colar-se una vegada més al ‘top ten’, al lloc 7. Va ser el 7 de gener amb Belén Esteban (2.387.000 i 17,4%). Això sí, ha demostrat la seva tirada convertint en fenomen literari un autor pràcticament desconegut fins que no va trepitjar el plató del programa de La 1, Custodio Pérez.
