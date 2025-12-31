Shakira acomiada l'any a TVE
L’artista participa en l’especial ‘La Casa de la Música’
Shakira serà la gran estrella de la nit de Cap d’Any de TVE amb una actuació des de Miami poc abans de donar pas a les Campanades. L’artista colombiana actuarà durant l’especial La Casa de la Música, creat per RTVE per a l’ocasió, que començarà la nit del 31 a les 22.55 h i també celebrarà el 70è aniversari de la cadena pública. Shakira s’afegirà d’aquesta manera a La Oreja de Van Gogh, que presentarà el seu nou single des de Sant Sebastià després de la tornada d’Amaia Montero a la banda basca 18 anys després; Rosario Flores i Antonio i Josemi Carmona, des de dalt d’El Pirulí; Nicki Nicole, des de Pedraza; Lola Índigo, des de l’Alhambra a Granada; Amaia, des del monestir d’Iratxe a Navarra, i Ana Torroja, des del Museu Reina Sofia de Madrid.
A continuació, a les 23.30, s’iniciarà la connexió amb la Puerta del Sol de Madrid, des d’on Chenoa i Estopa acomiadaran l’any amb les Campanades. Després, com cada any, arrencarà la gala ¡Feliz 2026!, amb actuacions musicals.
