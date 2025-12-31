Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Shakira acomiada l'any a TVE

L’artista participa en l’especial ‘La Casa de la Música’

Shakira, durant una actuació recent a Buenos Aires.

Shakira, durant una actuació recent a Buenos Aires. / NATACHA PISARENKO / AP

Redacció

Barcelona

Shakira serà la gran estrella de la nit de Cap d’Any de TVE amb una actuació des de Miami poc abans de donar pas a les Campanades. L’artista colombiana actuarà durant l’especial La Casa de la Música, creat per RTVE per a l’ocasió, que començarà la nit del 31 a les 22.55 h i també celebrarà el 70è aniversari de la cadena pública. Shakira s’afegirà d’aquesta manera a La Oreja de Van Gogh, que presentarà el seu nou single des de Sant Sebastià després de la tornada d’Amaia Montero a la banda basca 18 anys després; Rosario Flores i Antonio i Josemi Carmona, des de dalt d’El Pirulí; Nicki Nicole, des de Pedraza; Lola Índigo, des de l’Alhambra a Granada; Amaia, des del monestir d’Iratxe a Navarra, i Ana Torroja, des del Museu Reina Sofia de Madrid.

A continuació, a les 23.30, s’iniciarà la connexió amb la Puerta del Sol de Madrid, des d’on Chenoa i Estopa acomiadaran l’any amb les Campanades. Després, com cada any, arrencarà la gala ¡Feliz 2026!, amb actuacions musicals.

