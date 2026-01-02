Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

nit Cap d'Any
Audiències de la nit de Cap d’Any a Espanya

L’‘efecte Pedroche’ es desinfla: Chenoa i Estopa arrasen i revaliden el lideratge d’RTVE en les campanades davant la dada més baixa d’Atresmedia en els últims anys

La cadena pública es consolida com a referent en la retransmissió dels 12 grans de raïm per acomiadar l’any.

Estopa i Chenoa, al costat de Cristina Pedroche, durant la retransmissió de les respectives campanades.

Yotele

Madrid

L’«efecte Pedroche» a Atresmedia sembla que ja no és el que era. Per segon any consecutiu, la presentadora i Alberto Chicote han sigut superats per RTVE, que aquest any amb Chenoa i Estopa van revalidar el lideratge assolit el 2024 amb David Broncano i Lalachus. L’especial de la corporació va obtenir un 40,6% de quota i 5.969.000 d’audiència mitjana entre tots els seus canals. Només a La 1, la retransmissió va arribar a un 34% de share i 4.993.000 persones mentre que a La 2 van ser 752.000 (5,1%). Es tracta del seu millor resultat des del 2015.

Per la seva banda, el grup privat va aconseguir un destacat 28,7% de quota de mercat i 4.126.000 espectadors de mitjana a les seves dues cadenes principals. Tot i que es tracta d’un gran resultat, suposa la seva pitjor dada des de fa alguns anys, malgrat haver-se emès en difusió simultània. D’aquesta manera, Cristina Pedroche i Alberto Chicote van captar l’atenció de 3.273.00 espectadors (22,8%) a Antena 3 i de 853.000 televidents (5,9%) a la Sexta. Respecte a l’any passat, perden més d’1 milió de persones.

Com era d’esperar, Mediaset va quedar fora de joc totalment amb el seu especial alternatiu des de Formigal (Aragó), amb un 5,1% de share i 713.000 fidels en total a les seves dues cadenes, que es van repartir amb un 3,6% a Telecinco i un 1,5% a Cuatro.

En el moment exacte de les dotze campanades, La 1 va ser la cadena líder amb el 36,3% de share i 5,8 milions d’espectadors, mentre que Antena 3 va ser la segona opció amb el 241% de share i 3,8 milions de seguidors. Per la seva banda, Telecinco només va poder captar el 3% de l’audiència durant el minut exacte de les campanades, amb 481.000 espectadors, segons dades de la consultora Dos30.

