Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Revolta pagesarobatori frustrat Maçanetpatinets elèctricsbaixes laboralspoder adquisitiuGirona FC
instagramlinkedin

Marc Giró fitxa per Atresmedia i prepara un nou projecte per a laSexta que s'estrenarà el 2026

El grup ha avançat que presentarà un "nou format", sense concretar-ne el contingut ni la data d’estrena

Marc Giró en 'Late Xou'

Marc Giró en 'Late Xou' / LA 1

ACN

ACN

El presentador i periodista Marc Giró deixarà RTVE per fitxar per Atresmedia i ja treballa en el seu primer projecte per a laSexta, que s’estrenarà al llarg del 2026, segons ha informat el grup. Giró (Barcelona, 1974) és llicenciat en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona i ha estat vinculat a programes com Late Xou (RTVE) i Està Passant (TV3). El comunicador també ha col·laborat anteriorment en espais d’Atresmedia com Zapeando i Espejo Público, i va presentar les precampanades de Feliz Año Neox. Entre els reconeixements, Atresmedia destaca que Giró va rebre el Premi Nacional de Comunicació i un Premi Ondas el 2023.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents