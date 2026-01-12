Marc Giró fitxa per Atresmedia i prepara un nou projecte per a laSexta que s'estrenarà el 2026
El grup ha avançat que presentarà un "nou format", sense concretar-ne el contingut ni la data d’estrena
El presentador i periodista Marc Giró deixarà RTVE per fitxar per Atresmedia i ja treballa en el seu primer projecte per a laSexta, que s’estrenarà al llarg del 2026, segons ha informat el grup. Giró (Barcelona, 1974) és llicenciat en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona i ha estat vinculat a programes com Late Xou (RTVE) i Està Passant (TV3). El comunicador també ha col·laborat anteriorment en espais d’Atresmedia com Zapeando i Espejo Público, i va presentar les precampanades de Feliz Año Neox. Entre els reconeixements, Atresmedia destaca que Giró va rebre el Premi Nacional de Comunicació i un Premi Ondas el 2023.
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- Mor la jove gironina amb càncer que mostrava la seva lluita diària a les xarxes socials
- Primers enganys de grues pirates després de l’entrada en vigor de les balises V16
- La prova de la ceba d'en Pauet augura un 2026 amb menys pluja
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- La volta al món en 132 dies, 33 països i un creuer: 'Serà el viatge de la nostra vida
- Girona supera el rècord d'habitants en l'actualització de l'últim padró
- Quaranta mans per a un sol plat: la vaixella bisbalenca que sedueix els millors restaurants del món