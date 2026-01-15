Aquest és el restaurant de Lloret que ha guanyat Joc de Cartes
El programa de 3Cat buscava el millor restaurant d'especialitat de la província de Girona
El restaurant The Factory, situat a l'Hotel Azure de Lloret de Mar, ha guanyat el programa de Joc de Cartes d'aquest dimecres. Ha estat, amb diferència, l'establiment més valorat de tots els participants i a més, Marc Ribas, va valorar les gyozes de secret ibèric de secret ibèric del xef Raúl Rodríguez com a Plat Estrella, el que li atorgava un extra de puntuació. El programa buscava el millor restaurant d'especialitat de la província i els seus contrincants van ser el restaurant Forquilla i Ganivet de Banyoles, que ofereix plats tradicionals de la cuina catalana i mediterrània amb un toc personal; La Cevicheria de Girona, que elabora ceviches d'autor i una cuina fusió sud-americana; i la Pizzeria 33, de Riudellots de la Selva i especialitzat en pizzes artesanes.
The Factory es defineix com un restaurant d'especialitat brasa gourmet amb influències mediterrànies i orientals. "Estic molt content, estic rebent moltíssimes felicitacions per part de gent que ni conec, és molt gratificant i m’omple d’orgull”, ha explicat Raúl Rodríguez a Nova Ràdio Lloret en una entrevista on també ha explicat que invertirà els 5.000 euros de premi a fer millores a l'establiment.
Rodríguez -que en la seva trajectòria ha treballat en restaurants com Els Tinars i el Casamar- ha dit que "segurament farem un menú Joc de Cartes, que serà un petit menú degustació perquè els clients puguin tastar els plats que van sortir al programa”. Alguns dels plats que van menjar Marc Ribas i els altres restauradors al programa van ser vieires, amanida de burrata, carpaccio d’angus, gyozes de secret ibèric, magret d'ànec, pop a la brasa o xupa-xups de guatlla.
