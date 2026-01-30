Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
ERC GironaMultireincidènciaAccident mortalRodaliesAgenda cap de setmanaConcert per Palestina
instagramlinkedin

68 anys

Mor Joan Anton Ramoneda, ‘la veu de Catalunya Ràdio’

Va ser la veu a la publicitat de les emissores de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Joan Anton Ramoneda

Joan Anton Ramoneda / ACN

Europa Press

Europa Press

El locutor, realitzador i actor de doblatge Joan Anton Ramoneda, considerat ‘la veu de Catalunya Ràdio’, ha mort aquest divendres als 68 anys, segons informa 3Cat.

Va començar a treballar a la ràdio l’octubre del 1983 i va posar veu a la publicitat de les emissores de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: locutava els indicatius dels programes, els separadors que sonaven per antena, i participava en moltes de les falques publicitàries i de promoció, i es va jubilar el febrer del 2024.

Notícies relacionades

Abans d’entrar a Catalunya Ràdio, l’abril del 1984, va ser locutor de Ràdio Associació de Catalunya; va fer doblatge per al cine i la televisió, en sèries com ‘Dallas’, ‘Star Trek: la nova generació’ i pel·lícules com ‘Apol·lo 13’ i ‘Zodiac’, i el 2011 va rebre la Menció d’Honor de Ràdio Associació.

TEMES

Tracking Pixel Contents