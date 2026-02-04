Als 64 anys
Mor Eugeni Sallent, exdirector de TV3
Va estar al capdavant de la cadena pública catalana del 2012 al 2016
Eugeni Sallent Garriga, exdirector de TV3, ha mort aquest dimecres als 64 anys a causa d’una llarga malaltia. L’exdirectiu també va estar vinculat a Catalunya Ràdio i va formar part de l’equip fundacional de RAC1.
Tot i que va iniciar la seva trajectòria professional com a consultor en sistemes d’informació al Centre Informàtic de la Generalitat, entre el 1994 i el 1995, Sallent va ocupar posteriorment la gerència de les emissores de Catalunya Ràdio.
Primer director de RAC1
L’any 2000 es va convertir en el primer director de l’emissora de ràdio privada RAC1, nascuda aquell mateix any, càrrec que va exercir fins al 2012. També va ser el primer director gerent de Radiocat, l’empresa que agrupa RAC1 i RAC105, formant així part de l’equip fundacional de l’emissora.
Posteriorment, el 2012, va ser nomenat director de Televisió de Catalunya, rellevant Mònica Terribas. El 2016 va deixar TV3 i va ocupar càrrecs directius a Mediapro, com ara el de responsable de la companyia a l’Amèrica Llatina i també a Itàlia.
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte
- El sindicat USOC convoca una vaga indefinida als centres educatius: 'El sistema funciona perquè treballem moltes hores gratis
- Quan la “vulnerabilitat” només pesa sobre una banda: una propietària de 84 anys, 27 mesos sense cobrar, i una inquilina protegida
- Un home de 82 anys cau per un desnivell de 20 metres a Arbúcies i l’evacuen en helicòpter a l’hospital
- Una comarca gironina és l'única de Catalunya amb més naixements que defuncions
- Sabies que a Olot hi ha un monument que commemora els afusellaments de la Guerra Civil?
- Talen els sis pins d'una rotonda de l'avinguda Lluís Pericot de Girona
- El temporal deixa a Torroella cinc camps de futbol de residus al litoral i 30 quilòmetres de camins malmesos