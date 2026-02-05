Programa solidari
‘La Marató’ de 3Cat de 2026 estarà dedicada a les malalties neurodegeneratives i neuromusculars
Entre aquestes hi ha l’Alzheimer, el Parkinson, l’esclerosi múltiple i l’ELA
Marisa de Dios
La 35a edició de ‘La Marató’ de 3Cat, que se celebrarà el proper 13 de desembre, es dedicarà a la divulgació i a l’impuls de la recerca en les malalties neurodegeneratives i neuromusculars. Unes patologies que impacten de manera molt contundent en la qualitat de vida de les persones afectades i del seu entorn, ja que són una de les principals causes de pèrdua d’autonomia i dependència.
La Marató 2026 mobilitzarà la societat catalana per promoure nous reptes en la investigació d’un dels sistemes més importants i complexos del cos humà —el neurològic— i en la necessitat de cuidar la persona cuidadora, una peça clau en el suport i l’atenció d’aquests pacients.
Les malalties neurodegeneratives afecten milions de persones arreu del món, ja que existeixen més de 600 patologies reconegudes. S’estima que a Catalunya les pateixen unes 250.000 persones, amb una mortalitat propera a les 30.000 persones l’any 2025.
De l’Alzheimer al Parkinson
Aquest grup de patologies engloba trastorns que afecten el cervell i el sistema nerviós i que provoquen una pèrdua progressiva de neurones. Això implica que, amb el temps, es deterioren funcions tan importants com la memòria, el moviment, el llenguatge o la capacitat de pensar i planificar.
Entre les principals malalties neurodegeneratives hi ha patologies més freqüents com l’Alzheimer i altres demències, el Parkinson o l’esclerosi múltiple, així com altres de menys habituals com els parkinsonismes atípics o la malaltia de Huntington. Totes elles presenten com a característiques la cronicitat i una evolució progressiva.
Són malalties que, generalment, provoquen alteracions en moltes activitats quotidianes i del moviment, com l’equilibri, la mobilitat, la parla, la respiració o la funció cardíaca. A més, impacten en processos cognitius rellevants, com la memòria, l’atenció o la capacitat de prendre decisions, així com en l’expressió emocional. Aquests aspectes, tan vitals en la vida humana, generen efectes molt devastadors i un patiment considerable.
Les malalties neuromusculars, per la seva banda, engloben un conjunt de més de 150 patologies que tenen en comú l’afectació de la musculatura voluntària i del sistema nerviós. Poden ser genètiques, quan es presenten com a conseqüència d’una mutació en els gens, o adquirides, i afecten persones de totes les edats, tot i que més del 50 % dels pacients debuten en la infància.
Distròfia muscular i ELA
Atesa la seva prevalença, la majoria de les malalties neuromusculars es consideren malalties minoritàries, ja que afecten menys d’una persona per cada 2.000. Es calcula que a Catalunya hi ha unes 44.000 persones afectades per alguna d’aquestes patologies, amb una mortalitat propera a les 1.400 persones l’any 2025.
Dins del grup de malalties neuromusculars hi ha la distròfia muscular de Duchenne, la miastènia greu, l’atròfia muscular espinal, les distròfies musculars, l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i les neuropaties hereditàries, entre moltes altres.
267,2 milions d’euros
Des de 1992, ‘La Marató’ ha recaptat un total de 267,2 milions d’euros (xifra encara provisional, fins al 31 de març, quan es tancaran les donacions de l’edició de 2025) i ha finançat 1.084 projectes de recerca, desenvolupats per 1.822 equips investigadors, amb la participació de 11.791 investigadores i investigadors.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- Sabies que a Olot hi ha un monument que commemora els afusellaments de la Guerra Civil?
- Talen els sis pins d'una rotonda de l'avinguda Lluís Pericot de Girona
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- «Jo dormo de pressa, li aconsello que aprengui a fer-ho»
- Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou per culpa del tall al túnel de Rubí
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte