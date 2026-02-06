'Más que rivales', l'esperada sèrie de només sis capítols, arriba a Movistar Plus+
Des de la seva estrena a Amèrica del Nord a principis de novembre, la sèrie s’ha convertit en un dels fenòmens pop més importants dels últims temps
Des de la seva estrena a Amèrica del Nord a principis de novembre, la sèrie Heated rivalry (o Más que rivales, ara a Espanya) s’ha convertit en un dels fenòmens pop més importants dels últims temps. I no només al Canadà, d’on procedeix, o als Estats Units, on va ser llançada per HBO Max, sinó també en territoris on, en principi, encara estava per estrenar. Quan semblava que la pirateria havia quedat erradicada a Espanya, va arribar aquesta sèrie per tornar a posar en marxa les astúcies del passat: els més curiosos no es conformaven amb tràilers, vídeos curts i edits. Els més pacients podran veure la sèrie amb la moral tranquil·la des d’ahir a Movistar Plus+.
Per si algun lector ha viscut sota una roca durant aquestes últimes setmanes, recordarem que Heated rivalry és una adaptació del segon llibre de Game changers, una saga literària de Rachel Reid sobre dos joves jugadors d’hoquei sobre gel, el canadenc Shane Hollander (Hudson Williams) i el rus Ilya Rozanov (Connor Storrie, en realitat texà), coneguts rivals però amants secrets.
El talent multitasca Jacob Tierney ha adaptat el material (com a creador, guionista, director i productor) amb veritable reverència. Això significa, entre altres coses, però potser sobretot, ser fidel a aquestes nombroses i extenses escenes íntimes que no és que esquitxin l’acció, és que són l’acció: la sèrie és una història d’amor amb espai, molt d’espai, per a aquesta part tan important de qualsevol idil·li que no se sol veure en pantalla en aquests dies de nou puritanisme.
En la sèrie, Shane i Ilya es coneixen el 2008, abans de la final d’un torneig mundial juvenil. Tots dos són els jugadors més prometedors dels seus respectius països. Des del principi hi ha química. S’atrauen irresistiblement, com bons pols oposats: Ilya és un aparent bad boy, Shane és més tímid, i segons va confirmar Reid a l’actor que li dona vida, està en l’espectre de l’autisme, trastorn que es mostra de manera matisada i sense estereotips.
Les seves meteòriques carreres els condueixen a creuar els seus camins cada cert temps, trobades sovint propiciades pel mateix Rozanov, que sap anar contra el que vol i convida Hollander a habitacions d’hotel. Mentre els mitjans i la lliga treuen partit de la seva suposada rivalitat, ells no deixen de buscar-se, d’acostar-se, però sense apagar mai les alarmes, per si algú els pogués veure o sentir.
Tierney vol parlar-nos d’intimitat queer, però també de l’homofòbia enquistada en el món de l’esport i de la universal complexitat de les dinàmiques familiars. Retrata Rozanov i Hollander com a (potencial) parella, però també ofereix estudis individuals de cada un d’ells, de les seves circumstàncies psicològiques, personals i socials; no és el mateix ser un home atret per altres homes al Canadà i a Rússia.
En la seva estrena a Crave el novembre passat, Más que rivales va superar tots els rècords del servei d’estríming canadenc per a una sèrie pròpia. I segons dades d’HBO, cada episodi ha sigut vist (per ara) per una mitjana de nou milions d’espectadors als EUA, una xifra només reservada als grans èxits d’HBO Max.
Orgull nacional
Convertits en estrelles de la nit al dia, Storrie i Williams han protagonitzat un estel·lar tour promocional que va tenir com a colofó la seva presentació del premi a millor actriu secundària de minisèrie als Globus d’Or. La setmana passada, la notícia cultural més sonada arribada del Canadà va ser la trobada a la catifa vermella de Hudson Williams i el primer ministre Mark Carney, que va fer broma afirmant: "Jo vaig donar llum verda a això; jo vaig plantar cara als nord-americans". Al país dels grans llacs, la sèrie és motiu d’orgull nacional, una demostració que és possible plantar cara a l’hegemonia cultural nord-americana i els seus perills amb històries i produccions pròpies.
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- «Vaig arribar a Girona amb dues maletes i menys de 200 euros»
- El Mercat d’Olot ven gairebé 1.000 pots de productes de reaprofitament
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- Més d'un mes sense llum a la ronda Ferran Puig de Girona perquè els ocupes tenien l'electricitat punxada
- Les baixes laborals per salut mental es disparen i s’allarguen fins a gairebé els 100 dies de mitjana
- Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals