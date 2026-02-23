Hannah Montana torna amb Miley Cyrus: Disney+ prepara un especial pel 20è aniversari
L’estrena serà el 24 de març a Disney+ i inclourà una entrevista íntima amb Miley Cyrus presentada per Alex Cooper, amb imatges d’arxiu inèdites i escenaris mítics de la sèrie
El fenomen Hannah Montana està d’aniversari. Han passat gairebé 20 anys des que la sèrie va debutar (el març del 2006) i Disney vol celebrar-ho amb un especial protagonitzat per Miley Cyrus, l’artista que va donar vida a Miley Stewart, l’adolescent amb doble vida que, de nit, es transformava en la superestrella del pop Hannah Montana.
L’especial s’estrenarà el 24 de març a Disney+ i servirà com un viatge nostàlgic pels moments més icònics d’una ficció que va marcar tota una generació i es va convertir en un fenomen global.
Què commemora aquest especial del 20è aniversari?
La celebració arriba perquè la sèrie continua tenint un impacte enorme entre els fans, dues dècades després del seu debut. La mateixa Miley Cyrus ho resumeix així: Hannah Montana “sempre serà part” d’ella, i destaca que el vincle amb el públic és una de les coses que més valora d’aquella etapa.
Per a l’artista, aquest aniversari és una manera de donar les gràcies a tothom qui l’ha acompanyat durant aquests 20 anys.
Com serà el programa i què s’hi veurà?
Segons Disney, el format girarà al voltant d’una entrevista personal a Miley Cyrus, conduïda per Alex Cooper, que aprofundirà en la creació del personatge i en com la sèrie va influir en la cultura pop i en els espectadors d’arreu del món.
A més, l’especial inclourà:
- Imatges d’arxiu inèdites de l’època de la sèrie (emesa del 2006 al 2011).
- Un retorn a escenaris memorables, com la sala d’estar de la família Stewart i el llegendari armari de Hannah Montana.
- Algunes anotacions familiars que, segons el comunicat, “tornaran a sortir a la llum pública”.
Una “carta d’amor” per als fans
Des de Disney Branded Television, el seu president Ayo Davis assegura que Hannah Montana va inspirar moltes persones “a somiar en gran” i que el seu llegat continua viu. Per això, diu, aquest especial vol ser una autèntica carta d’amor als fans, tan apassionats ara com quan la sèrie es va estrenar.
Com preparar-se abans de l’estrena a Disney+
Disney també ha anunciat que, abans de l’especial, els espectadors podran reviure els seus moments preferits amb una col·lecció de Hannah Montana a Disney+. A partir del 19 de febrer hi haurà emissió amb:
- Les quatre temporades de Hannah Montana
- Hannah Montana: La pel·lícula
- Hannah Montana i Miley Cyrus: El concert. El millor dels dos mons
