Toni Elías fa el salt al món dels reality: participarà en la nova temporada de "Supervivientes"
L'expilot manresà de MotoGP afirma que es tracta d'un nou repte pel qual pensa "lluitar i donar-ho tot"
Competirà contra rostres coneguts de la premsa rosa, les xarxes i l'univers de Mediaset, com Ivonne Reyes, Gabriela Guillén, Alex de la Croix i Alba Paul
Jordi Torres Cusidó
L'expilot manresà de MotoGP i campió del món de Moto2 Toni Elías serà un dels concursants de la nova temporada del programa de Telecinco "Supevivientes". Ho ha confirmat per les xarxes socials en un vídeo que ha publicat tant al seu Instagram com en els comptes de Telecinco, Mediaset i Mediaset Infinity i que ja acumula més de 310 mil visualitzacions. En el clip, Elías explica que la seva vida "sempre ha estat plena de reptes" i que participar en aquesta nova edició del programa i guanyar, ho considera un repte més a superar. També comenta que la seva participació en el concurs és molt important per ell i que pensa "lluitar i donar-ho tot".
Toni Elías, nascut el 1983, es va retirar del motociclisme de sobte el 2023, després de gairebé 23 anys en els quals va participar a MotoGP, va aconseguir ser campió de Moto Amèrica Superbikes el 2007 i va ser campió del món de Moto2 l'any 2010. Tot i això, va continuar vinculat al món de les motos: el 2024 va tornar a l'equip amb el qual va ser campió del món, Gresini Racing, com a entrenador dels equips de Moto2 i MotoE.
A 'Supervivientes', el manresà coincidirà amb dos esportistes més, el bicampió de carreres d'obstacles (OCR) Aratz Lakuntza, i l'atleta Alberto Ávila, i també amb Ivonne Reyes, Gabriela Guillén (mare del setè fill de Bertín Osborne), l'actriu Alex de la Croix, la periodista Ingrid Betancor i la creadora de contingut Alba Paul (dona de Dulceida). També hi ha cares conegudes de l'univers de la Isla de las Tentaciones i Gran Hermano, com Claudia Chacón, Maica Benedicto i Gerard Arias.
Aquesta edició de suervivientes serà la 26a i s'estrena el dijous vinent, 5 de març, coincidint amb el final de Gran Hermano Dúo. Ocuparà la mateixa franja a la graella que deixarà GH i s'emetrà una gala cada dijous amb Jorge Javier Vázquez com a presentador; els dimarts hi haurà l'espai "Tierra de Nadie" amb conduït per Ion Aramendi; i els diumenges María Lamela es posarà al davant de "Conexión Honduras". Els debats els continuarà presentat Sandra Barneda.
