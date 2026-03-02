El dia 16
‘Crims’ torna a TV3 amb set històries marcades per l’engany
La sisena temporada del programa de Carles Porta començarà amb l’assassí de la pandèmia
Marisa de Dios
Un dels programes de referència de TV3, ‘Crims’, torna aquest mes de març a la cadena catalana amb l’estrena de la sisena temporada, marcada per un fil conductor: l’engany.La mentida, el silenci, les falses aparences i la confiança traïda són els temes que teixiran les noves històries del veterà ‘true crime’ de Carles Porta sota el títol ‘Set casos. Set enganys’.
El primer capítol es podrà veure a TV3 i a la plataforma 3Cat el dilluns 16 de març, tot i que unes hores abans, a les 18.00 hores, hi haurà una preestrena al cine Aribau de Barcelona, que comptarà amb la presència de Porta.
Aquell dia, 900 fans del programa de crònica negra (que hauran aconseguit la seva entrada després de participar en un concurs per trobar les persones que més saben de ‘Crims’) podran veure en exclusiva els dos primers capítols de la sisena temporada.
Diferents enganys
Des que es va estrenar a TV3, ‘Crims’ ha reunit 3,5 milions d’espectadors d’audiència acumulada i les cinc temporades emeses fins al moment tenen una mitjana de quota de pantalla del 21,8%. A Catalunya Ràdio passa dels 16 milions de reproduccions en l’entorn digital propi, voreja els 45 milions en plataformes externes (Spotify i Apple) i a 3Cat arriba als 33,6 milions de reproduccions.
Cadascun dels set capítols de la nova temporada de la sèrie de 3Cat, creada amb la collaboració de Goroka i True Crime Factory, està marcat per un tipus diferent d’engany que acaba tenint conseqüències fatals.
L’assassí de la pandèmia
El primer episodi, titulat ‘L’assassí de la pandèmia’, mostra una ciutat buida que sembla segura. Però entre els carrers deserts actua un depredador que enganya traint els de la seva mateixa condició, atacant víctimes desemparades que viuen al carrer, fora del sistema.
Porta té clar el motiu de l’èxit del ‘true crime’: «La realitat enganxa, atrapa, i si està ben feta, és imbatible i crec que aquest és el gran element que atrau la gent a veure aquestes històries», comentava a EL PERIÓDICO al festival de Sant Sebastià, on va presentar la seva primera sèrie de ficció, ‘33 días’, inspirada en la fuga de la presó de Brito i Picatoste.
No obstant, el periodista creu que no tot el que actualment es ven com a ‘true crime’ s’ajusta a aquest concepte. «És un gènere que implica una vocació narrativa molt clara, amb una història amb els elements bàsics: introducció, nus i desenllaç. I hi ha moltes produccions que no són això, tot i que hi hagi un mort o un assassinat», argumenta Porta, que recorda que «tota la vida s’han consumit la crònica negra i els successos».
«‘El caso’ era un diari que tirava una barbaritat», posa com a exemple. «El que passa és que dels últims anys cap aquí, amb les plataformes, sí que hi ha hagut una tendència a fer més produccions vinculades a crims reals», conclou.
