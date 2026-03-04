Yolanda Ramos encén la polèmica pels influencers als Goya: "Jo estava en pijama a casa meva"
L’actriu respon a un vídeo viral que qüestiona la presència de creadors de contingut a la catifa vermella.
Carlos Merenciano
La presència d’influencers als Premis Goya ha tornat a generar debat a les xarxes socials. El creador de contingut Nosoloviernes va publicar un vídeo a TikTok criticant que rostres com Laura Escanes o Dulceida acudissin a la gala del cinema espanyol, cosa que ha provocat una cascada de reaccions, entre elles la de l’actriu Yolanda Ramos.
En el seu vídeo, el tiktoker qüestionava que alguns creadors digitals aportin realment visibilitat al cinema espanyol: “Hi ha determinats influencers que es dediquen tot l’any a fer contingut de cinema, això és donar visibilitat al cinema espanyol”, assenyalava, criticant que altres acudeixin a la gala simplement a lluir el vestit. Les paraules van arribar a oïdes de Yolanda Ramos, que va respondre als comentaris del mateix vídeo amb la seva ironia habitual. “Res en contra de les influencers... Però jo estava en pijama a casa meva”, va escriure des del seu compte oficial.
L’actriu també va recordar que només ha assistit a la gala en dues ocasions, quan va ser nominada com a actriu revelació per 'Carmina y Amén': “Excepte quan vaig ser nominada i l’any següent, ni abans ni després m’han convidat mai”, va explicar, abans d’afegir amb humor: “Fins i tot m’he convençut que és més cool que no em convidin”.
A l’altra banda del debat, el presentador i creador digital Javi de Hoyos, presentador de 'D Corazón', va defensar la presència d’influencers en aquest tipus d’esdeveniments: “Estic veient les crítiques al fet que els influencers siguin convidats a la gala dels Goya i em sembla un autèntic error”, va afirmar, subratllant que el seu abast pot ajudar que més gent conegui la gala i doni suport al cinema espanyol. Les seves declaracions van provocar un nou enfrontament amb Nosoloviernes, que el va acusar de ser “pilota”.
