Marc Ribas deixa 'Joc de cartes' i TV3 ja té nou presentador
El concurs culinari de TV3 es renovarà la tardor que ve
Marisa de Dios
Després de nou anys al capdavant de ‘Joc de cartes’, el xef gironí Marc Ribas deixarà l’exitós concurs gastronòmic de TV3, que ja té el seu substitut: Arnau París. El guanyador de ‘Masterchef 9’ és ja un dels rostres relacionats amb la cuina a la cadena catalana, ja que des del 2022 participa a ‘Cuines’, un altre dels programes en què ha participat el mateix Ribas.
Segons ha avançat el programa de Catalunya Ràdio ‘Que no sorti d’aquí’, el relleu es produirà després de la versió estiuenca del ‘Joc de cartes’. Així, aquest estiu Ribas encara continuarà recorrent Catalunya a la recerca dels millors restaurants de diferents especialitats.
A la tardor
Serà ja a la tardor quan París agafi el testimoni del programa amb l’estrena de la nova temporada. En el primer capítol, fins i tot, els telespectadors podran veure els dos presentadors junts en pantalla, quan es produeixi el testimoni.
L’Arnau va destacar a ‘Masterchef’ per la seva creativitat i la seva personalitat, tot i que també com a estrateg. Després d’aconseguir el premi del concurs de talents de La 1 de TVE, va portar a terme una estada al restaurant de Jordi Cruz, i va posar en marxa el seu propi projecte culinari, El Molí de la Vansa, dedicat a la gastronomia més selecta i a la producció d’oli d’oliva. També és creador de contingut sobre temes culinaris a les xarxes socials.
La cadena feia un temps que buscava el relleu de Ribas, que deixa ‘Joc de cartes’ per centrar-se en altres projectes, com els seus propis restaurants.
Molt bona audiència
El veterà concurs gastronòmic es troba en un bon moment de forma. Una mostra d’això és, per exemple, la dada d’audiència de l’última setmana, quan el programa va arribar a un 21,7% de quota de pantalla i 344.000 teleespectadors a la recerca del local que oferia la millor calçotada a prop de Barcelona.
I això que el concurs de TV3 fa un temps que salta de la graella de programació de la cadena a causa de l’emissió de diversos partits del Barça, que han fet que ‘Polònia’ s’hagi pogut veure alguns dies els dimecres, en comptes dels dijous.
Relleu a ‘Masterchef’
Curiosament, un altre dels grans concursos gastronòmics de la televisió espanyola, i que precisament va ser el trampolí per a Arnau París (‘Masterchef’), va anunciar fa unes setmanes un canvi de cares.
Samantha Vallejo-Nájera deixa el concurs culinari després de 13 anys en antena i 38 edicions emeses, sumades les d’anònims, famosos, nens i avis. La substituirà la creadora de continguts Marta Sanahuja, més coneguda com Delicious Martha, que serà la nova companya de Pepe Rodríguez i Jordi Cruz en el veterà concurs de talents de cuina de La 1.
Subscriu-te per seguir llegint
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en què et pot passar factura sense que ho sàpigues
- Dani Cabezas: 'Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera
- Malestar a Palamós per la llibertat d'un lladre multireincident que genera 'alarma social
- Condemnen la constructora a pagar 543.290 euros pel litigi del cost de la Clínica Girona
- Aquests són els guanyadors dels primers Premis Girona Delícia
- De començar a córrer com a teràpia a completar 40 maratons
- Una estudiant de la UdG obté la segona millor nota del MIR de Psicologia: 'He estudiat fins a deu hores diàries