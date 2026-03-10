Adeu, Peixos
Final d'un espai que ha acompanyat molts espectadors durant anys amb les seves prediccions
Sergi Mas
Salutacions, Gèminis, estimats Peixos, estimats Capricorn... la coneguda astròloga Esperanza Gracia abandona la televisió. Va ser la mateixa protagonista qui ho va anunciar en el programa Fiesta, de Telecinco. Ironies de la vida: ni el nom de la protagonista –Esperanza– ni el títol del programa –Fiesta– podien ser menys apropiats per notificar el tancament d’una etapa de 30 anys a la televisió. No els diré que m’he emportat una enrabiada tremenda, ni que entraré en vaga de fam. Se’n va, i com deia aquell: doncs bé, doncs d’acord, doncs adeu.
Esperanza Gracia va manifestar que durant l’emissió del seu programa durant les matinades tan sols la veien persones grans, que per motius obvis ara ja no hi són i que la generació Z i els millennials la poden veure a través de xarxes socials, amb la qual cosa s’ha quedat sense audiència. Per tant, ens quedem sense la seva pregunta famosa, històrica i repetitiva: "¿Hi ha alguna cosa que t’inquieta, et turmenta o et pertorba?".
Vegem: més enllà que finalitzi un programa d’aquestes característiques, entenc que moltes persones, especialment d’avançada edat, instal·lades en situacions de soledat i de pobresa, han vist en programes similars al d’Esperanza Gracia la possibilitat de fer un cop de volant a les seves vides deixant-se la salut, el temps, l’insomni i gastar-se en les trucades de l’horòscop els quatre duros que els quedaven, tan sols per esperar una paraula d’alè sense cap base. "Hola, soc Aquari, ¿com m’anirà en l’amor?".
Sempre m’ha semblat no només poc seriós sinó insultant el fet que algú predigui el teu futur agafant una baralla de cartes, i que si en comptes cinc, t’apareix la carta de l’amor, i si en comptes sis, apareix el penjat; i a partir d’aquí construir un relat. He vist Juegos Reunits Geyper més seriosos.
El que mai m’he cregut és que des de programes similars s’ha pretès explicar moltes coses a partir del dia del naixement de qui formula la pregunta: "¿Que el Pepet és tímid?; ah, és clar, normal, perquè és molt d’Aquari". I això sí: el que mai falta ha sigut l’afany recaptatori. ¿O no? Perquè això de l’horòscop a segons qui li ha donat molts diners. ¿Legal? Sense cap dubte. ¿Discutible? Permetin-me els dubtes, dels quals en tinc pocs.
Vinga, Esperanza. Gràcies, Gracia.
