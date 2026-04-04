Qui és Joan de 'La isla de las tentaciones' que ha despertat comentaris trànsfobs a les xarxes socials?
El jove català s'ha donat a conèixer amb un discurs directe sobre la seva manera de lligar i la seva manera de viure el sexe.
Carlos Merenciano
Joan ja s'ha convertit en un dels noms més comentats fins i tot abans de l'arrencada de 'La isla de las tentaciones 10'. El solter s'ha presentat a 'Rumbo a la isla de las tentaciones', l'espai de Mediaset Infinity amb què Telecinco està promocionant la nova edició, i ho ha fet amb una carta de presentació molt marcada, tant per la seva manera de definir-se com per la reacció que ha provocat després a les xarxes socials.
La frase que més soroll ha generat ha estat la que dedica a la seva orientació sexual. En el seu vídeo de presentació, Joan afirma: "Jo em considero heterosexual, però no m'agraden les etiquetes. Crec que el sexe és per gaudir-ne. No ha de ser cap etiqueta ni res. És per gaudir-ne i passar-ho bé. Això és el més important de tot". Aquesta declaració, pronunciada amb tota naturalitat en la seva presentació, l'ha acabat situant al centre d'una conversa molt bronca a X (abans Twitter).
A partir d'aquí, es van començar a multiplicar els comentaris LGTBI-fòbics contra ell, molts d'ells qüestionant la seva orientació o ridiculitzant obertament el seu discurs sobre les etiquetes. La polèmica es va agreujar després, quan van començar a difondre's a les xarxes vídeos atribuïts a un suposat perfil de contingut per a adults vinculat al participant, cosa que va derivar en una nova tanda de missatges de to trànsfob, ja que mantenia relacions íntimes amb una dona transsexual. Però, qui és aquest noi que participarà ben aviat en el reality més exitós de Telecinco?
La seva carta de presentació
Té 22 anys, ve de Tarragona i estudia seguretat privada. A partir d'aquí, deixa clar que no vol reduir el seu atractiu només al físic i subratlla: "Tot i que pugui semblar que la meva millor arma és el físic, és la meva intel·ligència. Quan parlo amb una noia, es fixa més en com soc, en la meva manera de ser, que en els meus abdominals".
El solter també es retrata com un perfil molt segur de si mateix. Joan assegura: "Soc un noi explosiu, directe i sobretot, molt dominant. M'encanta no parar. Tant si és fent esport, com en qualsevol àmbit". I en aquesta mateixa línia afegeix sobre el sexe: "Sexualment soc força actiu. M'agrada sempre tenir el control, tinc molta iniciativa i m'agrada molt tenir contacte".
També presumeix d'estratègia a l'hora de lligar: "Una de les tècniques que tinc per lligar és, sobretot, la mirada, la comunicació, i abans que un físic, veig la connexió real que hi ha entre les persones. Quan l'altra persona abaixa la guàrdia, llavors és el moment d'atacar". A això hi suma altres frases que reforcen aquest perfil de temptador molt conscient de la imatge que projecta: "La part que més m'agrada del meu cos és la meva cara, perquè el cos s'entrena, però aquesta careta, hi neixes".
Joan també deixa caure que el seu nom ja es mou en determinats ambients: "Soc molt conegut entre les influencers de Barcelona, ja els preguntareu el perquè". I remata el seu vídeo explicant què busca en el programa i amb quina actitud arriba a la República Dominicana: "Vull anar a 'La isla de las tentaciones' perquè crec en la llei de l'atracció, i jo sé que allà seré un imant".
Amb tot, la seva presentació ja ha anat molt més enllà d'una simple carta d'intencions. Joan aterra a 'La isla de las tentaciones 10' com un dels solters més comentats del càsting, no només per com es defineix, sinó també per la reacció que ha despertat a les xarxes cada vegada que s'ha sortit del motlle més rígid sobre sexualitat i masculinitat.
