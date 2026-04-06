TELEVISIÓ
Soko, la gironina que ha entrat a 'MasterChef' per fer realitat el seu somni
La concursant gironina, filla de pares gambians, va aprendre a cuinar per necessitat i ara vol fer un gir professional per dedicar-se de ple a la gastronomia.
Girona té representació a la nova edició de MasterChef. Soko, una jove de 27 anys que, actualment, és infermera a l'hospital Josep Trueta, és una de les 16 aspirants de MasterChef 14.
La concursant gironina va aconseguir el davantal blanc, el distintiu que li ha permès entrar de ple a les cuines del popular concurs televisiu. Competirà pel prestigi culinari i el premi final de 100.000 euros. De fet, en el primer programa de la temporada, Soko ja va lluitar per no deixar el preuat davantal blanc. A la prova d'exteriors, el seu equip va perdre, fet que la va dur a la temuda prova d'eliminació. Tot i això, la gironina va superar el repte i, aquest dilluns a la nit, estarà present al segon capítol del MasterChef d'enguany.
Més enllà del desafiament televisiu, la història personal de Soko també marca el seu pas pel programa. Filla de pares gambians, es defineix com a afroespanyola. Segons ha explicat en la seva presentació, va viure una infància exigent i, com a germana gran, va assumir responsabilitats des de molt jove. Va ser en aquest context que va aprendre a cuinar, inicialment per necessitat.
Amb els anys, però, la cuina ha anat guanyant un significat molt més profund en la seva vida, fins a convertir-se en el seu refugi emocional. Professionalment, Soko és infermera a l'hospital Trueta de Girona, però assegura sentir-se decebuda amb aquesta etapa de la seva vida. En la seva presentació al programa, va assegurar que va estudiar Infermeria per satisfer les expectatives familiars, tot i que ara vol fer un gir radical al seu futur per dedicar-se plenament a allò que realment l’apassiona: la gastronomia.
D'aquesta manera, la gironina iniciarà ara el repte de demostrar el seu talent davant dels fogons en un dels concursos de cuina més populars de la televisió.
