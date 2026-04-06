Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
immigració Figueresrave GavarresSílvia Panequedesapareguda l'Estartitmona Salvador Illacues GironaDonald Trump
instagramlinkedin

TELEVISIÓ

Soko, la gironina que ha entrat a 'MasterChef' per fer realitat el seu somni

La concursant gironina, filla de pares gambians, va aprendre a cuinar per necessitat i ara vol fer un gir professional per dedicar-se de ple a la gastronomia.

Soko, la jove gironina que participa a 'MasterChef 14'. / MasterChef

Miquel Cornellà de la Cruz

Girona

Girona té representació a la nova edició de MasterChef. Soko, una jove de 27 anys que, actualment, és infermera a l'hospital Josep Trueta, és una de les 16 aspirants de MasterChef 14.

La concursant gironina va aconseguir el davantal blanc, el distintiu que li ha permès entrar de ple a les cuines del popular concurs televisiu. Competirà pel prestigi culinari i el premi final de 100.000 euros. De fet, en el primer programa de la temporada, Soko ja va lluitar per no deixar el preuat davantal blanc. A la prova d'exteriors, el seu equip va perdre, fet que la va dur a la temuda prova d'eliminació. Tot i això, la gironina va superar el repte i, aquest dilluns a la nit, estarà present al segon capítol del MasterChef d'enguany.

Els aspirants de 'MasterChef 14'. / MasterChef

Més enllà del desafiament televisiu, la història personal de Soko també marca el seu pas pel programa. Filla de pares gambians, es defineix com a afroespanyola. Segons ha explicat en la seva presentació, va viure una infància exigent i, com a germana gran, va assumir responsabilitats des de molt jove. Va ser en aquest context que va aprendre a cuinar, inicialment per necessitat.

Amb els anys, però, la cuina ha anat guanyant un significat molt més profund en la seva vida, fins a convertir-se en el seu refugi emocional. Professionalment, Soko és infermera a l'hospital Trueta de Girona, però assegura sentir-se decebuda amb aquesta etapa de la seva vida. En la seva presentació al programa, va assegurar que va estudiar Infermeria per satisfer les expectatives familiars, tot i que ara vol fer un gir radical al seu futur per dedicar-se plenament a allò que realment l’apassiona: la gastronomia.

Notícies relacionades

D'aquesta manera, la gironina iniciarà ara el repte de demostrar el seu talent davant dels fogons en un dels concursos de cuina més populars de la televisió.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents