Polèmica a 'MasterChef': la gironina Soko es nega a cuinar porc per motius religiosos
L'aspirant, de religió musulmana, es va negar a utilitzar aquest ingredient.
Kevin Rodríguez
L'última entrega de MasterChef va deixar un dels moments més comentats després de la decisió de la gironina Soko de no cuinar amb porc per motius religiosos.
L’aspirant, infermera a l'hospital Josep Trueta i practicant de la religió musulmana, va explicar durant la prova que no podia treballar amb aquest ingredient. "No puc", va assegurar davant de les càmeres, deixant clar que la seva postura responia a les seves creences personals.
El repte consistia a elaborar un plat que combinés sabors dolços i salats, però la concursant es va trobar amb un problema perquè no hi havia altres opcions de carn disponibles. "Si només hi ha porc, què faig?", es va preguntar visiblement incòmoda durant el cuinat.
Finalment, va optar per canviar la seva idea inicial i cuinar un altre plat amb els ingredients que considerava adequats, tot i que la decisió no va convèncer el jurat del talent culinari de TVE.
Els jutges no només van valorar el resultat final, sinó també l’ús dels productes. La concursant va fer servir una peça de carn d’alt cost per a una elaboració senzilla, fet que va ser durament criticat durant el tast.
Com a conseqüència, el jurat va decidir sancionar-la amb el davantal negre, enviant-la directament a la prova d’eliminació, tal com permet la mecànica del programa en casos d’errors o decisions qüestionades.
Lluny d’entrar en conflicte, l’aspirant va assumir el seu error i va acceptar la decisió: va reconèixer que havia de respectar el producte i treure el màxim profit dels ingredients disponibles.
El moment ha generat debat entre els espectadors sobre els límits entre les normes del concurs i el respecte a les creences personals, convertint-se en un dels temes més comentats després de l’emissió del programa.
