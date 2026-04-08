Netflix llança la primera imatge de la seva sèrie d'animació de Mafalda
El gegant de l''streaming' anuncia la pròxima data d’estrena de la ficció creada per Campanella.
Marisa de Dios
Hi ha molts símbols argentins, però potser un dels més populars sigui una nena d’allò més reivindicativa: Mafalda. El popular personatge creat per Quino tindrà la seva pròpia sèrie d’animació a Netflix, de la qual el gegant de l''streaming' acaba de llançar la primera imatge.
En aquesta, la nena que llançava frases lapidàries als seus amics apareix mig amagada a casa parlant per telèfon. Quino va donar vida a la seva popular "filla" el 29 de setembre de 1964 a les pàgines de la revista 'Primera Plana'. Mafalda era una nena rebel i crítica, al·lèrgica a la sopa (al·legoria de la dictadura argentina) amb uns pares que eren un reflex de la classe mitjana argentina.
Al costat de la imatge publicada per Netflix apareix un petit text en què la plataforma dona alguns detalls de la nova sèrie, com l’equip que hi ha darrere del projecte i la data d’estrena.
Dirigida per Campanella
El realitzador argentí Juan José Campanella serà l’encarregat d’escriure i dirigir la sèrie animada de Mafalda. El director i guionista és un dels grans noms del cinema argentí.
Amb una sòlida trajectòria de més de quatre dècades, Campanella és el responsable d’una de les pel·lícules més populars de l’Argentina: 'El secreto de sus ojos', la guanyadora del premi Oscar a Millor Pel·lícula Internacional el 2010.
El 2027
Altres dels seus títols més coneguts són 'El hijo de la novia', també protagonitzada per Ricardo Darín, i 'Luna de Avellaneda'. A més, ha dirigit sèries de televisió com 'Vientos de agua' i capítols de ficcions nord-americanes com 'House', 'Halt and Catch Fire' i 'Ley y orden: unidad de víctimas especiales'.
La sèrie animada de Mafalda està programada per estrenar-se al llarg del 2027.
