'La gran cita', el 'dating show' de Dulceida en català: "És la meva llengua, la que parlo amb la meva família"
Els tres primers episodis ja estan disponibles a la plataforma de TV3.
Marisa de Dios
¿La intel·ligència artificial pot predir l’amor millor que l’espontaneïtat humana? Això és el que intenta comprovar ‘La gran cita’, el nou ‘dating show’ de la plataforma 3Cat. El programa suposa la primera experiència com a presentadora a la tele catalana de Dulceida, que ja havia protagonitzat el seu propi ‘reality’ a Amazon Prime i que la setmana passada va estar visitant la seva parella, la gironina Alba Paul, a Hondures amb ‘Supervivientes’.
«Quan em van dir que era per a 3Cat vaig pensar: perfecte, és com ser a casa», comenta la ‘influencer’. «Ja m’havien dit abans de fer algun projecte, però no em sentia tan segura. En canvi, aquest és que estava fet una mica per a mi», explica. I més, sent en català.
«És la meva llengua materna, la meva llengua principal, la que parlo amb la meva família, amb la meva filla... Bé, amb la meva dona no, és una mica estrany, perquè ens vam conèixer parlant en castellà», detalla. «Però jo visc a Madrid i parlo català cada dia».
No obstant, Dulceida es va fer coneguda a les xarxes per fer contingut en castellà. «Sé que m’han criticat per això, però és que em segueix gent de tot el món, de Llatinoamèrica, de la resta d’Espanya...», es justifica. «Però constantment estic parlant en català, i això ja es va veure en el docurreality que vaig fer a Prime», remarca.
50 parelles
Em ‘La gran cita’, la ‘influencer’ rep 100 persones disposades a protagonitzar la cita a cegues més gran de la televisió del sud d’Europa. Totes han sigut analitzades per un equip expert en IA que ha identificat 50 parelles altament compatibles. No obstant, ni els participants ni el públic sabran quines són aquestes parelles fins a un moment determinat del programa. ¿Coincidirà la seva elecció personal amb què ha fet la tecnologia basant-se en les dades que en té?
Abans de descobrir-ho, al llarg de vuit capítols passaran per tres fases decisives: la formació de parelles, l’evolució de les relacions i la decisió final. A ‘La gran cita’ hi haurà dinàmiques sorpresa, cites ràpides, cites de sofà, trobades amb famílies, secrets inesperats, una escapada de 48 hores i un últim gir que pot posar-ho tot potes enlaire, quan s’assabentin si la persona que han escollit és o no la seva parella ideal segons la IA. El públic també sabrà quines parelles continuen juntes mesos després.
¿Pensa Dulceida que la IA pot predir l’amor millor que la intuïció? «Crec que les dues coses juntes són un ‘match’. Tot i que jo soc molt de guiar-me amb el cor. Però és que també estic segura que la IA em diria que la meva parella ideal és la meva dona, no en tinc cap dubte. ¡Ja fa 12 anys!", recorda, orgullosa.
Naturalitat i sinceritat
La presentadora reconeix que els concursants del ‘dating show’ l’han sorprès, per bé. «Els he vist molt de veritat. M’ha sorprès la seva naturalitat, la sinceritat i el respecte amb què es tracten», assenyala. Ella reconeix que s’ha arribat a emocionar. «Fins i tot he plorat i m’ he entristit amb històries que potser he idealitzat i després no han funcionat com jo m’imaginava», explica Dulceida, que creu que per ser creadora de contingut se la mirarà amb lupa en aquesta nova aventura professional.
«Tot el que fem els ‘influencers’ es jutja contínuament. Jo fa 17 anys que estic en aquesta professió i la defensaré sempre. Òbviament hi ha de tot. Jo no crec res en allò de l’intrusisme laboral. Jo no tinc límits i faré sempre el que m’agrada i amb el que em senti còmoda», recalca.
L’emissió de ‘La gran cita’ serà progressiva: aquest dilluns 20 d’abril estaran disponibles els tres primers episodis; tres més el dimarts 28 d’abril i els dos últims, el 5 de maig.
Un càsting massiu
Els 100 participants de ‘La gran cita’ s’han seleccionat d’entre 3.000 persones que van mostrar interès a participar en el programa. Un càsting massiu, inclusiu i divers, que és el resultat d’introduir les dades en una aplicació d’IA d’ús restringit creada específicament per al programa per un enginyer.
A més, és el primer format d’entreteniment del país que ha incorporat de forma integral la figura de coordinació d’ intimitat durant tot el procés de producció.
Dues professionals certificades internacionalment amb experiència en ficció i ‘realities’, vinculades a equips pioners en coordinació d’intimitat a nivell europeu i llatinoamericà, han sigut les responsables d’aquest procés, que ha consistit en la creació de protocols específics, la formació en límits i consentiment per a l’equip i els participants, i la definició d’espais segurs. A més, durant el rodatge, s’ha portat a terme un seguiment continu.
- Un accident múltiple a l’AP-7 a Sarrià de Ter deixa set ferits
- La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, escollit millor càmping d’Espanya als ACSI Awards 2026
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- «Em van treure l’estrella Michelin quan vaig començar a la tele»
- Sindicats del Trueta alerten del tancament de quiròfans a la tarda per manca d’infermeres
- Mor un home de 47 anys a Ribes de Freser en caure-li un arbre a sobre
- «Duia els amics a menjar ‘pollo al ajillo’ i ‘jamón con habas’ i al·lucinaven»
- Catalunya busca amb urgència 400 famílies per acollir menors