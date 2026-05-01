Jordi Évole acusa TVE de copiar laSexta i Broncano li torna el 'flist-flast': "Marc Giró era aquí"
A més, el presentador va promocionar el seu documental ‘Sidosa’ i la pròxima entrevista a Álvaro García Ortiz, exfiscal general de l’Estat
Kevin Rodríguez
Jordi Évole va acudir aquesta nit a ‘La revuelta’ i va ser el primer rostre d’Atresmedia a desembarcar en el format de David Broncano a TVE. Des del primer moment, Broncano i Évole van jugar amb aquest sucós moviment i a més es van intercanviar diversos flist-flast.
Tot just rebre el periodista, Broncano li va preguntar sense embuts si Atresmedia estava al corrent de la seva visita: «¿Has avisat?» ,ha preguntat. «Sí», va respondre Évole. «¿A qui?», va voler saber el ‘showman’ de TVE. «A José Antonio Antón, li vaig dir que volia venir i no ha posat cap problema».
«Potser és un dia en què les relacions comencin a normalitzar-se», va apuntar Broncano. «Jo les he tingut normalitzades sempre», va respondre Évole. «Però hi ha tensions», va insistir Broncano, que es va emportar un flist-flast del presentador de laSexta: «Si TVE està copiant tota la programació de La Sexta...», va dir el català.
No obstant, Broncano va tornar el cop recordant el fitxatge que Atresmedia va fer a principis d’any: «Al revés, s’han emportat ells Marc Giró. Marc Giró era aquí», va comentar. «Això ha sigut un encert», va reconèixer Jordi Évole, que va afegir que «això hauria de ser més normal que el que és. No hauria de ser notícia que jo sigui en un programa de ‘La revuelta’, però passa poc», va admetre.
A més, Évole va aprofitar per promocionar ‘Sidosa’, el documental sobre el VIH d’Eduardo Casanova i a més, també va aprofitar per parlar de l’entrevista que farà a l’exfiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz aquest diumenge.
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- Madrenas denuncia que l'han escopit pels lloguers i ho atribueix a l'assenyalament de Rufián
- Una gironina se situa entre els millors metges d’Espanya per tercer any consecutiu segons Forbes
- Intents de tornar a ocupar el bloc desallotjat a la ronda Ferran Puig de Girona
- Festivals, festes majors i molta música: els millors plans per fer aquest cap de setmana
- Les escales de la Catedral de Girona s'engalanaran per celebrar l'Any Gaudí en la 71a edició de Temps de Flors
- Els Mossos van aixecar acta a la festa de Cap d'Any de Girona per mancances en seguretat i l'Ajuntament es limita a dir que va ser 'tot un èxit