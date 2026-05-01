Jordi Évole acusa TVE de copiar laSexta i Broncano li torna el 'flist-flast': "Marc Giró era aquí"

A més, el presentador va promocionar el seu documental ‘Sidosa’ i la pròxima entrevista a Álvaro García Ortiz, exfiscal general de l’Estat

Jordi Évole / David Broncano

Jordi Évole / David Broncano / LA 1

Jordi Évole va acudir aquesta nit a ‘La revuelta’ i va ser el primer rostre d’Atresmedia a desembarcar en el format de David Broncano a TVE. Des del primer moment, Broncano i Évole van jugar amb aquest sucós moviment i a més es van intercanviar diversos flist-flast.

Tot just rebre el periodista, Broncano li va preguntar sense embuts si Atresmedia estava al corrent de la seva visita: «¿Has avisat?» ,ha preguntat. «Sí», va respondre Évole. «¿A qui?», va voler saber el ‘showman’ de TVE. «A José Antonio Antón, li vaig dir que volia venir i no ha posat cap problema».

«Potser és un dia en què les relacions comencin a normalitzar-se», va apuntar Broncano. «Jo les he tingut normalitzades sempre», va respondre Évole. «Però hi ha tensions», va insistir Broncano, que es va emportar un flist-flast del presentador de laSexta: «Si TVE està copiant tota la programació de La Sexta...», va dir el català.

No obstant, Broncano va tornar el cop recordant el fitxatge que Atresmedia va fer a principis d’any: «Al revés, s’han emportat ells Marc Giró. Marc Giró era aquí», va comentar. «Això ha sigut un encert», va reconèixer Jordi Évole, que va afegir que «això hauria de ser més normal que el que és. No hauria de ser notícia que jo sigui en un programa de ‘La revuelta’, però passa poc», va admetre.

A més, Évole va aprofitar per promocionar ‘Sidosa’, el documental sobre el VIH d’Eduardo Casanova i a més, també va aprofitar per parlar de l’entrevista que farà a l’exfiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz aquest diumenge.

  1. La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
  2. Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
  3. Madrenas denuncia que l'han escopit pels lloguers i ho atribueix a l'assenyalament de Rufián
  4. Una gironina se situa entre els millors metges d’Espanya per tercer any consecutiu segons Forbes
  5. Intents de tornar a ocupar el bloc desallotjat a la ronda Ferran Puig de Girona
  6. Festivals, festes majors i molta música: els millors plans per fer aquest cap de setmana
  7. Les escales de la Catedral de Girona s'engalanaran per celebrar l'Any Gaudí en la 71a edició de Temps de Flors
  8. Els Mossos van aixecar acta a la festa de Cap d'Any de Girona per mancances en seguretat i l'Ajuntament es limita a dir que va ser 'tot un èxit

Jordi Évole acusa TVE de copiar laSexta i Broncano li torna el 'flist-flast': "Marc Giró era aquí"

Jordi Évole acusa TVE de copiar laSexta i Broncano li torna el 'flist-flast': "Marc Giró era aquí"

Li cau una multa de 19.000 € per treballar unes hores sent jubilat: el cas que ho canvia tot

Li cau una multa de 19.000 € per treballar unes hores sent jubilat: el cas que ho canvia tot

Renuncia el director de la presó de Figueres després del suïcidi de tres interns aquest any

Renuncia el director de la presó de Figueres després del suïcidi de tres interns aquest any

L’alcalde de Blanes tanca files amb les associacions de veïns després d’atacs a les xarxes

L’alcalde de Blanes tanca files amb les associacions de veïns després d’atacs a les xarxes

Oasi d’aspersors en ple asfalt de Barcelona: així és el nou joc d’aigua al barri de Sant Antoni

Oasi d’aspersors en ple asfalt de Barcelona: així és el nou joc d’aigua al barri de Sant Antoni

Martirio presenta a Torroella l’espectacle «Al sur del Tango»

Martirio presenta a Torroella l’espectacle «Al sur del Tango»

Les imatges de la Fira Mercat al Carrer de la Bisbal d'Empordà

Les imatges de la Fira Mercat al Carrer de la Bisbal d'Empordà

La intel·ligència artificial millorarà la productivitat de 3,5 milions de treballadors a Espanya

La intel·ligència artificial millorarà la productivitat de 3,5 milions de treballadors a Espanya
